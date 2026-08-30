Sport

Fulham îi face loc lui Andrei Rațiu. Londonezii au renunțat la jucătorul cu 14 meciuri în naționala Țărilor de Jos

Andrei Rațiu pleacă de la Rayo Vallecano. Fulham, clubul din Premier League cu care s-ar fi înțeles deja, face loc în lot pentru fundașul lateral român. Ce decizie au luat.
Mihai Dragomir
30.08.2026 | 09:22
Fulham ii face loc lui Andrei Ratiu Londonezii au renuntat la jucatorul cu 14 meciuri in nationala Tarilor de Jos
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Fulham face tot posibilul ca Andrei Rațiu să devină jucătorul lor. Foto: Colaj FANATIK.
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Transferul lui Andrei Rațiu în Premier League este din ce în ce mai aproape să se concretizeze. Fulham și Nottingham Forest sunt cluburile care luptă pentru semnătura românului. Cei dintâi îi pun deja la dispoziție tot confortul, vânzându-și fundașul lateral dreapta la o altă echipă.

Fulham îl vinde pe Kenny Tete și îi face loc lui Andrei Rațiu

Everton se pregătește să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor în această vară. Clubul de pe Goodison Park a ajuns la un acord cu experimentatul fundaș dreapta olandez Kenny Tete, anunță celebrul specialist în transferuri, Fabrizio Romano. Tete (29 de ani) este alesul ideal pentru banda dreaptă a „Caramelelor”, care caută să își betoneze defensiva pentru duelurile tari din Premier League.

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Deși a fost tentat cu oferte de întoarcere în Eredivisie, giganții Ajax și PSV Eindhoven arătându-și interesul pentru repatrierea sa, internaționalul batav a ales să continue în elita fotbalului englez, fiind gata să semneze o înțelegere valabilă pe următoarele trei sezoane cu Everton.

Andrei Rațiu a acceptat transferul la Fulham

Deși jurnaliștii spanioli de la MARCA au precizat faptul că reprezentanții lui Nottingham Forest i-au contactat pe cei de la Rayo Vallecano în urmă cu câteva zile pentru Andrei Rațiu, românul este deja cu gândul la Fulham. Potrivit reputatului jurnalist Matteo Moretto, fundașul internațional de 28 de ani și Fulham au ajuns la un acord de transfer. „Fulham este în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu.

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Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis să joace în Premier League. Există deja un acord între Rațiu și Fulham”, a anunțat Matteo Moretto pe rețelele sociale, despre fotbalistul inclus în echipa sezonului trecut din Conference League.

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  • 18 milioane de euro este cota actuală de piață a lui Andrei Rațiu
  • 104 meciuri a bifat până acum la Rayo Vallecano
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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