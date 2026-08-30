ADVERTISEMENT

Transferul lui Andrei Rațiu în Premier League este din ce în ce mai aproape să se concretizeze. Fulham și Nottingham Forest sunt cluburile care luptă pentru semnătura românului. Cei dintâi îi pun deja la dispoziție tot confortul, vânzându-și fundașul lateral dreapta la o altă echipă.

Fulham îl vinde pe Kenny Tete și îi face loc lui Andrei Rațiu

Everton se pregătește să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor în această vară. Clubul de pe Goodison Park a ajuns la un acord cu experimentatul fundaș dreapta olandez Kenny Tete, anunță celebrul specialist în transferuri, . Tete (29 de ani) este alesul ideal pentru banda dreaptă a „Caramelelor”, care caută să își betoneze defensiva pentru duelurile tari din Premier League.

ADVERTISEMENT

Deși a fost tentat cu oferte de întoarcere în Eredivisie, giganții Ajax și PSV Eindhoven arătându-și interesul pentru repatrierea sa, internaționalul batav a ales să continue în elita fotbalului englez, fiind gata să semneze o înțelegere valabilă pe următoarele trei sezoane cu Everton.

Andrei Rațiu a acceptat transferul la Fulham

Deși jurnaliștii spanioli de la au precizat faptul că reprezentanții lui în urmă cu câteva zile pentru Andrei Rațiu, românul este deja cu gândul la Fulham. Potrivit reputatului jurnalist Matteo Moretto, fundașul internațional de 28 de ani și Fulham . „Fulham este în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu.

ADVERTISEMENT

Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis să joace în Premier League. Există deja un acord între Rațiu și Fulham”, a anunțat Matteo Moretto pe rețelele sociale, despre fotbalistul

ADVERTISEMENT