Transferul lui Andrei Rațiu în Premier League este din ce în ce mai aproape să se concretizeze. Fulham și Nottingham Forest sunt cluburile care luptă pentru semnătura românului. Cei dintâi îi pun deja la dispoziție tot confortul, vânzându-și fundașul lateral dreapta la o altă echipă.
Everton se pregătește să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor în această vară. Clubul de pe Goodison Park a ajuns la un acord cu experimentatul fundaș dreapta olandez Kenny Tete, anunță celebrul specialist în transferuri, Fabrizio Romano. Tete (29 de ani) este alesul ideal pentru banda dreaptă a „Caramelelor”, care caută să își betoneze defensiva pentru duelurile tari din Premier League.
Deși a fost tentat cu oferte de întoarcere în Eredivisie, giganții Ajax și PSV Eindhoven arătându-și interesul pentru repatrierea sa, internaționalul batav a ales să continue în elita fotbalului englez, fiind gata să semneze o înțelegere valabilă pe următoarele trei sezoane cu Everton.
Deși jurnaliștii spanioli de la MARCA au precizat faptul că reprezentanții lui Nottingham Forest i-au contactat pe cei de la Rayo Vallecano în urmă cu câteva zile pentru Andrei Rațiu, românul este deja cu gândul la Fulham. Potrivit reputatului jurnalist Matteo Moretto, fundașul internațional de 28 de ani și Fulham au ajuns la un acord de transfer. „Fulham este în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu.
Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis să joace în Premier League. Există deja un acord între Rațiu și Fulham”, a anunțat Matteo Moretto pe rețelele sociale, despre fotbalistul inclus în echipa sezonului trecut din Conference League.