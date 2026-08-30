ADVERTISEMENT

cu un transfer de 25.000.000 de euro la Fulham. Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat că fundașul român este „tot mai aproape” de formația londoneză, urmând să semneze un contract valabil până în 2030. Dacă se concretizează, Rațiu va deveni cel mai scump jucător vândut vreodată de clubul spaniol.

Andrei Rațiu, aproape de un transfer istoric

Nicolo Schira a anunțat că lucrurile se îndreaptă vertiginos către , fără a anunța suma de transfer dintre cele două cluburi. În schimb, jucătorul român ar urma să semneze un contract valabil pentru patru sezoane, până în vara lui 2030.

ADVERTISEMENT

„Andrei Rațiu, tot mai aproape de Fulham de la Rayo Vallecano. Este pregătit un contract până în 2030”, a scris italianul pe rețelele sociale.

Andrei is getting closer to from . Ready a contract until 2030. — Nicolò Schira (@NicoSchira)

Rayo Vallecano nu ar fi dorit să se despartă de Andrei Rațiu în această vară, mai ales după ce i-a pierdut pe fundașul central Nobel Mendy (la Hull) și fundașul stânga Pep Chavarria (la Chelsea). Cu toate acestea, fotbalistul și-ar fi dat acordul pentru a se transfera la Fulham, semn că englezii au trecut peste dorința spaniolilor și sunt gata să achite clauza de reziliere a jucătorului, de 25.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Dacă se întâmplă acest lucru, Andrei Rațiu va deveni cel mai bine vândut jucător din istoria lui Rayo Vallecano, înaintea foștilor săi colegi Nobel Mendy și Pep Chavarria. Impactul nu ar fi unul la fel de mare pentru Fulham. Tranzacția în schimbul celor 25.000.000 de euro nu i-ar permite lui Andrei Rațiu să prindă TOP 5 cele mai costisitoare achiziții din istoria clubului, fiind doar pe locul 9. În TOP 5 se regăsesc: Gonzalo Garcia (40.000.000 de euro), Kevin (40.000.000 de euro), Emile Smith Rowe (31.800.000 de euro), Oscar Bobb (31.200.000 de euro) și Shea Charles (30.400.000 de euro).

ADVERTISEMENT

Top 10 vânzări din istoria lui Rayo Vallecano

1. Nobel Mendy la Hull (2026/2027) – 23.400.000 de euro

2. Pep Chavarria la Chelsea (2026/2027) – 19.000.000 de euro

3. Adrian Embarba la Espanyol (2019/2020) – 10.000.000 de euro

4. Alex Moreno la Celta Vigo (2019/2020) – 9.700.000 de euro

5. Fran Beltran la Celta Vigo (2018/2019) – 8.000.000 de euro

6. Leo Baptistao la Atletico Madrid (2013/2014) – 7.000.000 de euro

7. Fran Garcia la Real Madrid (2023/2024) – 5.000.000 de euro

8. Johan Mojica la Girona (2018/2019) – 5.000.000 de euro

9. Sergio Ballesteros la Villarreal (2001/2002) – 4.200.000 de euro

10. Jozabed Sanchez la Fulham (2016/2017) – 4.000.000 de euro.

Andrei Rațiu, în spatele lui Radu Drăgușin

De asemenea, fundașul dreapta ar fi al doilea cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc după Radu Drăgușin, transferat de Tottenham de la Genoa pentru 28.000.000 de euro, conform Transfermarkt. Totuși, Andrei Rațiu s-ar clasa deasupra altor nume grele din fotbalul românesc, precum Adrian Mutu sau Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

TOP 5 cei mai scumpi fotbaliști români din istorie: