ADVERTISEMENT

Transferul lui Andrei Rațiu la Fulham a fost foarte aproape să se realizeze, însă negocierile s-au blocat în ultimul moment. Giovanni Becali a explicat în exclusivitate la GIOVANNI SHOW și a făcut o paralelă cu o situație similară pe care a întâlnit-o în perioada în care îl reprezenta pe Adrian Mutu.

De ce nu s-a mai făcut transferul lui Andrei Rațiu la Fulham

Giovanni Becali consideră că Rayo Vallecano a avut o poziție foarte clară în negocieri, însă crede că . Englezii erau dispuși să achite suma de 25 de milioane de euro, însă în tranșe, în timp ce conducerea lui Vallecano ar fi dorit banii integral.

ADVERTISEMENT

„Treaba cu Rațiu la Fulham nu am înțeles-o. Un președinte, care are și clauza plătită de 25 de milioane de euro, nu a acceptat-o. O clauză se poate trata, dar președintele ăsta e, probabil, într-un colaps financiar, avea nevoie de bani acum, s-a încăpățânat și nu știu dacă mai poate face rost de banii ăștia.

Poate doar dacă Fulham poate face un nou sezon bun, să le pună probleme echipelor mari, să-l țină minte pe Rațiu și să și ia un fundaș care nu funcționează. Ideea e că Rațiu trebuie să dea randament în continuare. Când ajungi la chestiile ăstea, că ai 25 de milioane, 10 acum, 10 data viitoare și după încă cinci, cum să refuzi? Dar dacă președintele ăsta avea nevoie urgentă acum, nu avem ce face“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a făcut o comparație cu transferul lui Adrian Mutu la Parma

Impresarul a explicat că situația lui Rațiu i-a amintit de negocierile purtate pentru transferul lui Adrian Mutu la Parma. La vremea respectivă, italienii nu au acceptat să depășească suma pe care o stabiliseră, deși clubul care îl deținea pe atacant solicita mai mulți bani.

ADVERTISEMENT

„ În aceeași situație am fost eu cu Mutu, la Parma. Ăia ofereau 24 de milioane, dar ei voiau 30. Mă chema Ranieri și mi-a zis – Giovanni, nu dăm nicio liră peste 24 -. Eram în Spania, mă anunțase Ranieri că-l interesa Mutu, dăduse 14-15 goluri, mai mult. Am schimbat de trei ori mail-urile cu ei, voiau neapărat 30 de milioane pe Mutu“, a continuat impresarul.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a povestit în detaliu cum au decurs negocierile pentru Mutu și cum a încercat să îi convingă pe conducătorii Parmei că trebuie să ajungă la un compromis. Oferta a crescut treptat, însă clubul italian nu a cedat.

„Era Calisto Tanzi atunci la conducere și avea pe unul director sportiv, care habar n-avea de fotbal. Îl chem, îi zic că ne vedem sâmbătă la vestiar. Am intrat în birou și l-am întrebat direct – vreți sau nu vreți banii ăștia? – Un manager trebuie să se zbată, tată, pentru jucătorul lui. Au vrut 30. S-a ajuns la 28, iar ultima a fost 25. Ăia, în schimb, au spus în continuare că nicio liră în plus, 24 și punct. Când i-am văzut așa, am zis gata, plecăm acasă“, a mai adăugat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Negocierile pentru Mutu s-au răsturnat în doar două ore

Povestea lui Giovanni Becali nu s-a încheiat însă în momentul în care negocierile păreau blocate. Impresarul susține că, după ce a transmis că este gata să plece, situația s-a schimbat radical în doar câteva ore.

„Dacă eu îl aveam pe Mutu în locul lui Cristi Chivu de la Roma la Inter, 17 milioane pentru un an de contract, cât mai avea să-i dea Inter Romei, nu acceptam niciodată. Ziceam – Ia, Mutule, 10 milioane și da-mi și mie 7 – Păi de ce să-i ia Roma? Apoi, la o oră, când au văzut că vrem să plecăm, a schimbat mail-ul cu Chelsea, mă cheamă Ranieri și-mi zice că mă așteaptă, cu bilete de avion la business și tot. S-a schimbat totul în cât, în două ore“, a încheiat Giovanni.