Sport

Telenovela s-a încheiat! Se face transferul lui Andrei Rațiu în Premier League: „Jucătorul și-a dat acordul”

Andrei Rațiu (28 de ani) pleacă de la Rayo Vallecano și prinde transferul carierei: va juca în Premier League, la Fulham!
Catalin Oprea
29.08.2026 | 12:04
Telenovela sa incheiat Se face transferul lui Andrei Ratiu in Premier League Jucatorul sia dat acordul
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Andrei Rațiu, într-un duel Rayo - Crystal Palace / Foto: Hepta
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Andrei Rațiu este aproape de un transfer în Premier League, după ce a acceptat oferta venită de la Fulham. Telenovela mutării sale de la Rayo Vallecano se apropie de final, conform informațiilor apărute în presă. Jucătorul român și clubul englez au ajuns deja la un acord.

Andrei Rațiu a acceptat transferul

Potrivit reputatului jurnalist Matteo Moretto, Andrei Rațiu și Fulham au ajuns la un acord de transfer, iar în acest moment se negociază termenii mutării între cele două cluburi, Rayo Vallecano și Fulham. Discuțiile decurg foarte bine, conform sursei citate.

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Fulham este în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu. Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis să joace în Premier League. Există deja un acord între Rațiu și Fulham, a anunțat Matteo Moretto pe rețelele sociale.


Antrenorul celor de la Fulham este spaniolul Alvaro Arbeloa, cel care îl cunoaște foarte bine pe Andrei Rațiu din campionatul iberic. Arbeloa, fost și el fundaș dreapta de meserie, a cerut urgent un jucător în această zonă a terenului, iar alegerea sa finală a fost jucătorul român.

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În acest moment, titular la Fulham în poziția de fundaș dreapta este fundașul belgian Timothy Castagne (30 de ani). Tot acolo mai poate juca și Kenny Tete (30 de ani).

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Conform sursei citate, Fulham nu ar urma să plătească clauza de reziliere de 25.000.000 de euro pe care Andrei Rațiu o are în contract. Dacă ar fi ales să facă acest lucru, nu ar mai fi fost nevoie de intrarea în negocieri cu Rayo Vallecano. Rămâne de văzut care va fi suma finală pentru care se va conveni mutarea.

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  • 18.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform transfermarkt.de.

Descătușarea lui Andrei Rațiu?

Plecarea de la Rayo Vallecano i-ar putea reseta cariera lui Andrei Rațiu. S-a vorbit foarte des despre faptul că fundașul român ar urma să plece la mai bine, dar mutarea nu s-a mai concretizat.

În schimb, colegii săi de la Rayo, Nobel Mendy (23.000.000 de euro, la Hull) și Pep Chavarria (19.000.000 de euro, la Chelsea) au fost lăsați să se transfere în această vară.

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Dezamăgirea lui Andrei Rațiu a fost evidentă în prima etapă de campionat, când evoluția sa – altădată „Supersonic” – a fost mult sub așteptări. A fost desființat de presa spaniolă după ce a pasat la un adversar, fază care a consemnat înfrângerea lui Rayo, 1-2 cu Sevilla.

Odată cu transferul la Fulham, Andrei Rațiu poate reveni la forma care l-a propulsat printre cei mai valoroși fundași dreapta din fotbalul european.

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