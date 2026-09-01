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Transferul lui Andrei Rațiu (28 de ani) la Fulham, care părea foarte aproape de a se realzia, s-a complicat serios chiar în ultima zi de mercato. Gruparea de pe „Craven Cottage” a făcut progrese importante pentru alte două mutări, în timp ce negocierile pentru internaționalul român au intrat în impas.

Transferul lui Andrei Rațiu la Fulham, în pericol

Andrei Rațiu ar putea rata în cele din urmă transferul carierei. însă englezii nu au reușit deocamdată să ajungă la un acord definitiv cu Rayo Vallecano. Potrivit informațiilor publicate de ESPN, Fulham este foarte aproape să îi aducă pe Manuel Angel, de la Real Madrid, și Hugo Larsson, de la Eintracht Frankfurt, în timp ce mutarea lui Andrei Rațiu este în acest moment sub semnul întrebării.

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Fulham are closing in on the signings of Manuel Ángel from Real Madrid and Hugo Larsson from Eintracht Frankfurt but the move for Andrei Ratiu from Rayo Vallecano is in doubt. — Boundry Line Football (@Boundrylines)

Londonezii au o ultimă zi de mercato extrem de aglomerată și încearcă să întărească mai multe compartimente. Hugo Larsson este aproape de Fulham după ce clubul ar fi ajuns la un acord cu Eintracht Frankfurt pentru aproximativ 22 de milioane de lire sterline. Mijlocașul suedez are 22 de ani și 12 selecții în echipa națională. În paralel, Fulham a avansat și pentru Manuel Angel. Mijlocașul de 22 de ani crescut de Real Madrid ar urma să se reîntâlnească la Londra cu Alvaro Arbeloa, antrenorul alături de care a lucrat și în cadrul clubului madrilen.

Rayo Vallecano nu vrea să renunțe la Andrei Rațiu

Situația este mult mai complicată în cazul internaționalului român. și a înaintat o ofertă în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro, însă Rayo Vallecano nu este dispusă să își piardă atât de ușor unul dintre cei mai importanți jucători. Problema principală o reprezintă modalitatea de plată. Rayo ar solicita ca suma de 25 de milioane de euro, echivalentă clauzei de reziliere a lui Rațiu, să fie achitată integral, în timp ce Fulham încearcă să negocieze plata banilor în mai multe tranșe.

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Presa din Spania a scris chiar că Rayo nu a răspuns ofertei venite din Premier League. Andrei Rațiu ar fi nemulțumit de atitudinea conducerii clubului și își dorește să facă pasul în fotbalul englez. În același timp, Standard Sport susține că fundașul român este dornic să ajungă la Fulham, însă conducerea lui Rayo este reticentă să îi permită plecarea cu numai câteva ore înaintea închiderii perioadei de transferuri.