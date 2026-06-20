Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato

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Andrei Rațiu (28 de ani) ar putea ajunge în această vară la Liverpool. Informația a fost furnizată chiar de către englezii de la Anfield Index, publicație care, după cum îi spune numele, este una „de casă” pentru clubul din Premier League. Conform sursei citate, primele discuții dintre cele două cluburi s-ar fi produs deja în ultimele săptămâni.

Liverpool îl vrea pe Andrei Rațiu

Fundașul dreapta este în continuare unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Rayo Vallecano, echipă alături de care în sezonul trecut , dar și de la echipa națională a României. În ultimele stagiuni el a avut constant evoluții foarte apreciate, motiv pentru care s-a zvonit destul de mult că ar fi intrat inclusiv pe radarul granzilor din Spania, Real Madrid și FC Barcelona.

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De altfel, chiar și acum cei de la au informat că echipa preluată în această vară la nivel de bancă tehnică de Andoni Iraola de la Arne Slot ar avea parte de concurență serioasă pentru obținerea semnăturii lui Rațiu dinspre clubul catalan. Internaționalul român are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, dar „cormoranii” cred că pot ajunge la un acord cu Rayo și pentru o sumă ceva mai mică, respectiv de 20 de milioane de euro.

De ce îl vor cei de la Liverpool pe Andrei Rațiu

Astfel, Andrei Rațiu reprezintă o variantă mai ieftină în comparație cu alte ținte ale englezilor pentru poziția de fundaș dreapta, cum ar fi de exemplu Marco Pelestra de la Atalanta. Andoni Iraola, fost la Bournemouth, a antrenat și la Rayo Vallecano înainte să facă pasul spre Premier League. Chiar dacă a plecat de la echipa madrilenă cu puțin timp înainte ca Rațiu să ajungă acolo, este de presupus că a continuat în tot acest timp să urmărească destul de atent ce se întâmplă la fostul lui club.

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Așadar, se poate crede că noul antrenor al lui Liverpool îl cunoaște destul de bine pe fundașul dreapta român și, în plus, îi și apreciază prestațiile din ultimele sezoane. Rațiu este văzut de englezi drept o soluție ideală pentru stilul de fotbal abordat de Iraola, bazat pe pressing avansat și joc în viteză, el impresionând în primul rând de-a lungul timpului prin energia arătată în timpul meciurilor.

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Ce transferuri a mai făcut Liverpool

Până acum în această vară, Liverpool l-a mai adus pe spaniolul Victor Munoz de la Osasuna, extremă stânga, pentru 34.5 milioane de lire sterline. De asemenea, „cormoranii” mai ajunseseră încă din iarnă la un acord cu cei de la Rennes pentru aducerea fundașului central francez Jeremy Jacquet în schimbul sumei de 60 de milioane de lire sterline.

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De la plecarea lui Trent Alexander-Arnold la Real Madrid, Liverpool s-a confruntat cu mari probleme pe postul de fundaș dreapta. Jeremie Frimpong nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, fiind și destul de mult timp accidentat, și astfel a fost nevoie ca în multe meciuri fostul antrenor Arne Slot să îl folosească pe acea poziție pe mijlocașul ofensiv Dominik Szoboszlai.