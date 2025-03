Andrei Rațiu, văzut perfect în sistemul Barcelonei: „Kounde nu ajută echipa pe atac! Toată Spania vorbește de el”

, iar Ioan Andone (65 de ani) vede cu ochi buni un posibil transfer al apărătorului român la gruparea catalană, unde l-ar avea ca și concurent pe francezul Jules Kounde.

Ioan Andone: „Toată lumea în Spania vorbește despre Rațiu”

Fostul mare internațional, stabilit în Spania, e de părere că Rațiu s-ar adapta bine stilului de joc de la Barcelona, în special datorită calităților ofensive. „Eu îl văd jucând acolo. Kounde e un fundaș central reprofilat pe acea poziție, nu ajută echipa pe atac.

Un jucător ca Rațiu, cu ceea ce arată în joc și cu filosofia de joc a Barcelonei, îl văd integrându-se acolo. Chiar dacă nu va juca în primele două sau trei luni, va intra în competiție pentru postul respectiv. Îl văd acolo. Toată lumea în Spania vorbește despre el. Dacă era spaniol, juca titular în naționala Spaniei, ce naiba! Are explozie, are tot ce vrei. Are viteză…” a afirmat Ioan Andone pentru .

Conform presei spaniole, pe lângă Andrei Rațiu, . Este vorba despre un internațional sud-american cotat la 20 de milioane de euro care evoluează în acest moment în prima ligă din Franța.

Ce a declarat Andrei Rațiu despre transferul la Barcelona

Andrei Rațiu a fost integralist în ambele partide disputate de echipa națională a României în această lună, 0-1 cu Bosnia și 5-1 cu San Marino. După victoria obținută luni seară, .

„Când joci în La Liga, la cel mai înalt nivel, cred că e normal să vorbească lumea de tine. Ar fi o mândrie pentru toți un transfer la Barcelona. Rămân focusat pe Rayo și îi respect” a declarat apărătorul de 26 de ani.

Transferat de Rayo Vallecano în august 2023, Rațiu a strâns 38 de prezențe în La Liga, marcând două goluri și oferind trei pase decisive. .

