Andrei Rațiu, veste senzațională înaintea meciului ce-l poate duce în finala UEFA Conference League. Anunțul făcut de FRF

Andrei Rațiu (27 de ani) se află în vizorul mai multor echipe, însă momentan el continuă la Rayo Vallecano, micuța echipă madrilenă care face performanțe impresionante în cupele europene. Spaniolii sunt la un pas de finala UEFA Conference League, iar Andrei Rațiu a primit o veste foarte bună înaintea partidei. „Sonic” a fost votat „tricolorul” lunii aprilie.

Andrei Rațiu, „tricolorul” lunii înainte de Strasbourg – Rayo Vallecano

Rayo a învins-o pe Strasbourg la Vallecas cu scorul de 1-0 și pleacă cu prima șansă la calificarea în finala UEFA Conference League, iar Andrei Rațiu poate deveni unul dintre puținii români care se pot lăuda cu un trofeu european în palmares. Recent, Radu Drăgușin a câștigat Europa League cu Tottenham, însă aportul său a fost unul minim, întrucât s-a accidentat încă din faza ligii.

Andrei Rațiu a primit o veste foarte bună. După ce a fost votat „tricolorul” anului 2025, fundașul dreapta a primit deja al doilea titlu de „jucătorul lunii”. Fotbalistul lui Rayo Vallecano a obținut mai bine de o treime din voturi și a fost la o distanță uriașă de urmăritori. Fundașul lateral a primit 67,4% din voturi, în timp ce pe locul doi s-a aflat Cătălin Cîrjan, cu 16.4% din voturi. Podiumul a fost completat de Nicolae Stanciu, cu 7%, în timp ce Valentin Mihăilă și Vlad Dragomir au avut 5%, respectiv 4,2% din voturi.

Ce a transmis antrenorul lui Rayo Vallecano înainte de returul din Franța

Chiar dacă Rayo pleacă de la un avantaj de un gol, Inigo Perez încearcă să-și mențină jucătorii concentrați la maximum. Madrilenii au câștigat cu 3-0 și turul din sferturile de finală, contra lui AEK Atena, iar în returul din Grecia echipa lui Răzvan Marin conducea cu 3-0 în minutul 54, românul numărându-se printre marcatori.

În cele din urmă, Rayo Vallecano a mai marcat un gol și s-a calificat mai departe în semifinale. însă speră că elevii săi să facă un meci bun: „Nu-mi place niciodată să promit ceva ce nu sunt sigur că pot îndeplini. Nu pot promite că vom fi la Leipzig, dar putem promite că vom rămâne fideli procesului care ne-a dus până aici.

Nu mai sunt multe de spus… emoția crește cu fiecare oră. Mâine le-aș spune jucătorilor să se bucure de meci și să nu se teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla. Pentru noi este un scenariu ideal, exact ca în Atena, dar atunci am avut dificultăți foarte mari. Acum nu mai aveam același avantaj și trebuie să fim concentrați la maximum”, a spus Inigo Perez, conform