Andrei Rotaru de la Insula Iubirii răspunde acuzelor aduse public de fosta soacră! „Testul m-a ajutat să disting realitatea, așa cum este ea, cu bune și rele”. Exclusiv

Andrei de la Insula Iubirii vorbește pentru prima dată despre relația cu fosta lui soacră și despre supărările pe care femeia și le expune în mediul online. Fostul soț al Cristinei nu s-a mai abținut și a dezvăluit adevărul după toate zvonurile apărute în presă.

Diandra Moga, doar un pansament pentru Andrei?!

au avut o frumoasă căsnicie timp de 10 ani. Lucrurile au luat o turnură neașteptată atunci când, ajunși pe Insula Iubirii, bărbatul a fost atras de Diandra Moga, ispita feminină care părea că i-a sucit mințile. În premieră pentru FANANTIK, Andrei ne dezvăluie cum au stat lucrurile cu adevărat în Thailanda.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent admite că a fost vorba de o conexiune puternică între el și Diandra, dar până la o nouă poveste de dragoste mai era cale lungă. Andrei explică faptul că în emisiune lucrurile au decurs cu repeziciune între ei, din cauza atenției pe care Diandra i-o oferea la momentul acela. Și după care el tânjea de mult.

Ei bine, acum, la câteva luni distanță de la întoarcerea în România, . Ba mai mult, pare-se că testul din Dominicană l-a ajutat să vadă ce înseamnă cu adevărat iubirea.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost îndrăgostit de Diandra niciodată. După cum am spus în emisiune, a fost o conexiune de care aveam nevoie la momentul respectiv, de atenție mai concret. Mi s-a oferit tot ceea ce am vrut după bunul plac. Tot ceea ce am trăit a fost un proces pentru ceea ce aveam să devin.

Mulțumesc Antenei 1 pentru tot ce mi-au pus la dispoziție ca să îmi dau seama ce înseamnă cu adevărat iubirea. Mulțumesc pentru testul acordat, doar de aceea am participat, ca să mă cunosc cu adevărat”, a declarat Andrei Rotaru pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Andrei Rotaru, despre fosta soacră care îl jignește continuu

Ei bine, după ce fostul concurent de la Insula iubirii și-a înșelat soția în timpul filmărilor din Thailanda, a ieșit un întreg scandal între bărbat și mama fostei sale partenere.

Văzând cât de mult suferă fiica ei din cauza trădării lui Andrei, femeia a luat atitudine. Astfel că a început să îi aducă injurii publice ginerelui ei, la momentul respectiv. Mesajele jignitoare au tot continuat să apară, însă fostul soț al Cristinei de la Insula Iubirii a preferat să păstreze tăcerea, cel puțin până acum.

ADVERTISEMENT

Așa se face că acesta ne-a pus la dispoziție o serie de dezvăluiri. Deși a fost denigrat public de către fosta soacră, Andrei Rotaru dă dovadă de înțelepciune și empatizează. El înțelege supărarea femeii și susține că nu și-a dorit niciodată să deranjeze pe cineva.

„E normal ca mama Cristinei să fie supărată. Dorința mea nu a fost să supăr, să deranjez sau să rănesc pe cineva. Testul m-a ajutat să disting realitatea, așa cum este ea, cu bune și rele, față de așteptările pe care mi le doream eu”, ne-a mărturisit fostul concurent.

Regretă sau nu Andrei faptul că a pierdut-o pe Cristina?!

Printre altele, fostul participant la show-ul de televiziune ne-a spus că nu regretă faptul că a pierdut o căsnicie de 10 ani. Andrei Rotaru este de părere că testul a fost exclusiv despre el și propria persoană.

„Totul a fost doar despre mine și atât. Despre mine și cine sunt eu. Nu are cum să-mi pară rău. Atât eram atunci, atât de puțin mă cunoșteam”, a mai zis el.

Întrebat dacă acum vede lucrurile din altă perspectivă, acesta a declarat că în momentul de față vede doar realitatea pură. „Adevărul este că nimeni nu are nici o vină. Pe Pământ mă refer. Experiența este viața însăși. Cum poți să te cunoști cu adevărat, decât experimentând fără să știi!?

Cristina este cu adevărat ceea ce înseamnă pământul, copacul vieții, linia dintre realitate și univers. Ea poate visa cu ochii deschiși fiind prezentă”, a continuat fostul soț al Cristinei de la Insula Iubirii.

O posibilă împăcare între Cristina și Andrei Rotaru

Cum toată această nebunie amoroasă continuă să surprindă pe toată lumea, FANATIK a venit cu întrebarea care stă pe buzele tuturor: dacă se mai vede formând o familie alături de Cristina și dacă își dorește copii. Ei bine, răspunsul nu a fost unul foarte concis, însă Andrei nu infirmă dorința de a avea urmași.

„Nu cred că este vorba despre formarea unui cuplu ceea ce leagă două persoane, ci de legământul pe care iubirea îl creează. Copii? Dumnezeu știe, nu zic niciodată ”Nu”. Facă-se voia Domnului. În puține cuvinte descrierea Cristinei, pe înțelesul tuturor. Două iubiri la fel de mari și două persoane atât de diferite. A mea și a Cristinei. Doar despre noi a fost vorba. Nu există și nu a existat nimeni altcineva. Restul a fost parte din proces”, a încheiat Andrei Rotaru.

Deși cei doi nu se afișează împreună și lasă de înțeles că sunt separați, la o scurtă analiză a profilului de Instagram al lui Andrei, am sesizat un detaliu care lasă loc de interpretări. Mai exact, bărbatul are numele de profil ”Rotaru Andrei Cristina”. Este un lucru destul de ciudat având în vedere că ambii neagă o posibilă relație.

Dacă ar fi într-adevăr despărțiți, de ce mai ține Andrei numele Cristinei pe contul personal de social media?! Este o întrebare la care cu siguranță vom avea răspuns. Rămâneți aproape, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă între cei doi foști soți.