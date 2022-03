Drama prin care trece fostul atacant ucrainean Andrei Șevcenko. „Mama și sora mea nu vor să plece din Ucraina”

Andrei Șevcenko, fostul atacant ucrainean, trăiește o dramă, chiar dacă el, soția și cei 4 băieți sunt la Londra, unde locuiesc de 13 ani.

Mama și sora lui Andrei Șevcenko nu vor să plece din Ucraina

Fostul atacant al echipelor Dinamo Kiev, AC Milan și Chelsea a fost invitat în studioul Sky Sports News, unde a vorbit despre drama prin care trece.

„Sunt atât de mândru că sunt ucrainean. Este un moment foarte dificil pentru țara mea, pentru poporul meu, pentru familia mea. Mama și sora mea sunt la Kiev în acest moment și acolo s-au întâmplat lucruri groaznice.

Oameni mor, copii mor, rachetele sunt îndreptate spre casele noastre. Trebuie să oprim acest război, trebuie să găsim o modalitate de a opri războiul”, a declarat în studioul Sky Sports News.

„Am încercat de multe ori să-mi conving familia să plece, am vorbit cu ei, dar răspunsul este ‘nu’. Vor să rămână acolo. Acesta este spiritul ucrainean.

Mama și sora mea, ca mulți alți ucraineni, vor să rămână în țară și să lupte pentru libertate, pentru sufletele noastre, pentru principii.

Oamenii din țară împart mâncarea între ei, o împart soldaților, se organizează să se apere cât mai bine. Este cel mai dificil moment din istoria Ucrainei. Oamenii sunt cu adevărat uniți, pentru că vrem să fim liberi.

Sunt sigur că vom lupta până în ultimul moment. Această unitate a populației se datorează unui lider puternic, așa cum este președintele nostru. El face o mulțime de lucruri grozave.

Vreau să mulțumesc întregii lumi care sprijină Ucraina și tuturor celor care ne susțin țara într-un moment foarte dificil pentru națiunea noastră”, a mai spus Șevcenko, cu lacrimi în ochi, conform .

Andrei Șevcenko îi ajută pe cei rămași în Ucraina în toate modurile posibile

Fostul atacant ucrainean a spus și de ce nu se întoarce în Ucraina. „Locuiesc de 13 ani în Londra, iar familia este aici. Mi-ar fi convenit să locuim în Ucraina, iar copii mei să facă școala acolo.

Am vorbit cu diferite fundații, am discutat cu persoane din societatea civilă, am ajutat financiar. Avem refugiați care trebuie ajutați. Avem avem nevoie de ajutor medical, avem nevoie de ajutor în ceea ce privește mâncarea.

Sunt lucruri pe care le pot face de aici și le voi face.

Copiii mei mă întreabă ce se întâmplă în Ucraina, dar nu este nevoie să le răspund pentru că văd toate acele imagini îngrozitoare când deschid televizorul. Văd sute de copii care sunt nevoiți să se ascundă în subsoluri ca să se protejeze.

Toți cei care părăsesc țara au nevoie de ajutor. În acest moment sunt atât de mulți oameni care au plecat din Ucraina și au nevoie de suport medical sau de lucruri simple, cum ar fi să găsească alte locuințe în care să stea”, a mai spus Șevcenko.

Fostul atacant a mai precizat că starul West Ham, , a zburat la granița Ucrainei cu Polonia pentru a-și salva soția, Inna, și copilul. Cuplul are trei copii, Maxim, Ivan și Danylo, dar Șevcenko a recunoscut că nu știe care dintre aceștia este cu Inna.