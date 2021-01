Andrei Sin, mărturii despre calvarul de la Dinamo: “Când a venit el, mi-am dat seama că s-a terminat”. Exclusiv

Andrei Sin a devenit jucător liber de contract după ce și-a depus memoriu pentru neplata salariilor. Fundașul stânga a fost trimis în vară de Cosmin Contra la echipa a doua și este neplătit din septembrie, având de încasat patru salarii restante.

Fundașul care a marcat în ultima victorie a lui Dinamo împotriva rivalilor cu FCSB, 2-1 în februarie 2019, a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre calvarul prin care a trecut în ultimele luni în care a fost trimis la echipa a doua.

Andrei Sin susține că Ione Gane nici nu a vrut să mai audă de el și nu l-a lăsat nici măcar să participe la antrenamentele primei echipe, chiar dacă Dinamo trece printr-o situație disperată și are mare nevoie de jucători.

Andrei Sin, mărturii despre calvarul de la Dinamo: “Când am auzit că va veni Gane în staff-ul lui Cosmin, mi-am dat seama că s-a terminat pentru mine”

Andrei, ești un jucător liber de contract, cum te simți?

– Mă simt foarte bine. Am trecut printr-o perioadă dificilă. Ei mai au posibilitatea recursului, dar nu cred că vor apela la asta. N-au cum să aibă câștig de cauză și să plătească niște bani aiurea.

Hai să o luăm cu începutul sezonului. Ai început ca titular la prima echipă, iar după venirea lui Contra totul s-a rupt. Ce s-a întâmplat atunci?

– S-a rupt pentru că a fost venirea lui Cosmin Contra. Bănuiesc că a vrut altceva, alți jucători. A avut în staff un om cu care eu am mai lucrat pe la Craiova acu câțiva ani și nici atunci nu m-a băgat să joc, m-a trecut pe linie moartă.

Te referi la Jerry Gane?

– Da, la domnul Ionel Tersinio Gane. Când am auzit că va veni în staff-ul lui Cosmin, mi-am dat seama că în mare parte, contractul meu la Dinamo se va încheia.

“Un om care vorbește frumos în față și pe la spate te face praf. Îmi pare rău că s-a încheiat așa”

Dar de ce? Ce i-ai făcut să fii tras brusc pe linie moartă?

– Un motiv întemeiat nu există. Eu nu am avut niciodată nicio contră cu el. Ba mai mult, când a venit la Dinamo a stat de vorbă cel mai mult cu mine, dintre toți jucătorii. Dar nu aș vrea să discut mai mult despre un om care vorbește frumos în față și pe la spate te face praf. Îmi pare rău că s-a încheiat așa contractul meu la Dinamo. Sper să poată să o scoată la capăt. Toată stima pentru suporterii care susțin echipa. Fără ei, nu putea să se mai prezinte echipa la meciuri.

Cu spaniolii ai vorbit vreodată?

– Știu despre cine este vorba, dar în particular cu ei. Când am fost trimis la echipa a doua, mi s-a transmis că nu mai au nevoie de mine și asta a fost tot. Nu m-au lăsat nici măcar să mă antrenez cu prima echipă.

“Patru luni de zile. Astea-s restanțele mele”

Câte luni de restanțe salariale ai?

– Din septembrie.

Niciun ban din septembrie?

– Niciun ban.

După memoriu, ar trebui să îți recuperezi salariul până în ianuarie, inclusiv?

– Până în decembrie, patru luni de zile. Astea-s restanțele mele.

“Am văzut că unii fotbaliști au luat. Nu știu, sper ca situația să revină acolo la normal”

Au intrat banii din drepturile tv. Pentru voi nu s-au plătit restanțe din acești bani?

– Mie, cel puțin, nu mi-a intrat nimic. Din ce am mai citit în presă, am văzut că unii fotbaliști au luat. Nu știu, sper ca situația să revină acolo la normal și să poată fi plătite salariile.

Cine face împărțeala la club? Paul Anton era supărat după meci și spunea că unii jucători au luat bani, alții nu…

– Crede-mă că nu știu. N-am mai fost pe acolo (n.r. la prima echipă) de mult timp și s-a mai schimbat situația între timp.

“Am discuții cu ceva echipe. Sper să ajung la un numitor comun și de săptămâna viitoare să încep treaba”

Ce urmează pentru tine acum?

– Urmează să îmi găsesc un nou angajament. O să mă gândesc bine în aceste zile și deja sunt la o vârstă la care trebuie să mă gândesc și la astea.

Rămâi în Liga 1?

– Cu siguranță o să încerc să rămân în Liga 1. Am discuții cu ceva echipe. Sper să ajung la un numitor comun și de săptămâna viitoare să încep treaba.

“M-am simțit nedreptățit când mi s-a spus să merg la echipa a doua. Nu meritam asta”

Cum ai caracteriza experiența ta de la Dinamo? S-au făcut niște eforturi acu un an și jumătate pentru transferul tău, dar lucrurile nu au mers bine…

– Eu mi-am dorit foarte mult să ajung la Dinamo. A fost și acel scandal cu Sepsi. Am fost aproape de a semna cu ei, dar am ajuns la Dinamo. Din păcate nu a fost să fie. Aventura la Dinamo a început mai greu. Știți și voi scandalul cu suporterii când a semnat Neagoe. A fost și episodul negru din meciul cu U Craiova când dânsul a avut acea problemă de sănătate. După aia, am avut o accidentare care m-a ținut departe de teren trei luni și jumătate și tot așa. Nu am apucat să îmi arăt adevărata mea valoare. Eu așa consider.

Bănuiesc că te simți și nedreptățit când ai fost trimis la echipa a doua, fără niciun argument…

– Da, normal că m-am simțit nedreptățit când mi s-a spus să merg la echipa a doua. Nu meritam asta. Nici măcar nu m-au lăsat să mă antrenez cu echipa. Înțeleg că nu mai eram în vederile antrenorului pentru prima echipă, dar măcar lasă-mă să mă antrenez. Nu cred că stricam eu antrenamentele sau cream tensiune în vestiar.

“Cu ajutorul suporterilor și un nou patronat, clubul se va putea salva. Nu poți să minți jucătorii zi de zi și tu să stai prin Spania”

Mai ales după exodul spaniol…

– Exact. Asta este. Nu am ce să fac. Trec peste. Sper ca echipa să revină la normal și asta se va întâmpla doar cu ajutorul suporterilor și cu un nou patronat se va putea salva. Nu poți să minți jucătorii zi de zi și tu să stai prin Spania.