Andrei Ștefănescu a divorțat de Antonia, femeia care l-a făcut tată. Ce a transmis artistul

Andrei Ștefănescu și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o veste referitoare la căsnicia sa. Componentul trupei Alb Negru a divorțat de Antonia, femeia care l-a făcut tată pentru prima oară. Cei doi s-au despărțit după 7 ani de relație.

Cântărețul a mărturisit că separarea a fost una amiabilă, din mesajul amplu postat în mediul online reieșind că divorțul s-a petrecut în urmă cu câteva luni. Mai exact, concurentul de la „Te cunosc de undeva!” și frumoasa blondină au finalizat separarea la notar în luna septembrie.

Vedeta Antena 1 a rămas în relații foarte bune cu fosta parteneră de viață, mai ales că au un copil împreună. Antonia și fiul lui Andrei Ștefănescu, Ayan, au rămas să locuiască în casa în care au stat cu toții până când drumurile adulților s-au separat.

Andrei Ștefănescu de la Alb Negru a divorțat de mama fiului său

„Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat.

Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai.

Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casa noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine și fericit și ne asiguram zi de zi că această schimbare să nu îl afecteze.

Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan.

Știm că această decizie va uimi pe toată lumea care ne îndrăgește și care ne-a fost alături de-a lungul anilor, însă amândoi suntem bine și ne înțelegem foarte frumos în ciuda despărțirii noastre, lucrurile merg înainte la fel ca până acum.

Chiar dacă nu vom mai parcurge viitorul mână de mână, o vom face umăr lângă umăr pentru binele și fericirea lui Ayan. Tocmai de aceea să nu vă mire că vom petrece mult timp împreună și că vom avea diferite activități împreună cu Ayan, familiile noastre și prietenii noștri.

În viețile noastre se așterne liniștea, de aceea vă rugăm să respectați discreția cu care am parcurs lunile acestea. Tot ce am avut de declarat atât eu cât și Antonia se află în aceste rânduri. Vă mulțumim!”, a scris Andrei Ștefănescu pe pagina de Instagram.

Cântărețul este la cel de-al doilea divorț din viața sa, în anul 2012 despărțindu-se de Sylvia, artista alături de care a fost căsătorit timp de 3 ani. Motivul separării ar fi fost infidelitatea blondinei, care a fost „prinsă” cu un bărbat de 20 de ani.