Andrei Ștefănescu nu este la primul divorț. Ce s-a ales de fosta nevastă, Sylvia, care l-a înșelat în urmă cu câțiva ani

Andrei Ștefănescu a divorțat pentru a doua oară, după ce în trecut a fost însurat cu Sylvia, blondina care l-a înșelat cu un tinerel apărut într-unul dintre videoclipurile sale. Ascensiunea în lumea muzicală s-a oprit o vreme pentru vedetă, cântăreața reorientându-se în carieră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima soție a concurentului de la „Te cunosc de undeva!” a intrat într-un con de umbră după ce Dj Rhynno s-a mutat peste hotare (Suedia). Blondina nu a mai avut succes și a încercat o altă meserie, îndreptându-și atenția spre meditație și yoga.

Sylvia a devenit instructor de fitness și pare mulțumită de alegerile făcute în ultima perioadă. La cinci ani de la divorțul de Andrei Ștefăneascu, în 2017, s-a logodit cu alesul inimii sale, un bărbat pe nume Dragoș Udeanu, făcând publice imaginile cu inelul de logodnă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu prima soție a lui Andrei Ștefănescu, Sylvia

Cântăreața de 37 de ani pare împlinită și fericită, dovadă fiind postările de pe rețelele de socializare. Sylvia Sîrbu s-a retras din viața publică și merge extrem de rar la evenimente mondene, în schimb se focusează pe astrologie și yoga.

„Fac cursuri de masaj thai pentru că au mare legătură cu yoga. Și îmi place maxim”, mărturisea Sylvia, fosta componentă a trupei A.S.I.A., în urmă cu mai bine de un an, blondina fiind într-o formă fizică de invidiat mulțumită sportului.

ADVERTISEMENT

„Odată cu minunatul curs de Yoga Teacher, am decis să-mi depășesc limitele și să fac cu adevărat niște transformări cu privire la corpul meu. Am adăugat la programul meu de 3, 4 clase de yoga pe săptămână (hatha, ashtanga şi vinyasa) și 2-3 antrenamente de circuite Hiit pentru a vedea cu adevărat niște schimbări.

La toate acestea se adaugă și o dietă corectă, fără abateri, low carb. Fără dulciuri, fără sucuri, fără sosuri, prăjeli și carbohidrații reduși la minimum”, declara Sylvia în urmă cu ceva timp, notează cancan.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT O postare distribuită de ✨SYLVIA 👉🏻 #profadezen ✨ (@sylvia_sirbu)

ADVERTISEMENT

Motivul divorțului dintre Andrei Ștefănescu și Sylvia, infidelitatea

Andrei Ștefănescu și Sylvia au fost căsătoriți timp de 3 ani, în 2012 despărțindu-se cu scandal după ce blondina s-a iubit cu un tânăr de 20 de ani. Este vorba de un bărbat pe nume Iulian Demeter, care a apărut în videoclipul piesei „Feel in love” lansat în anul 2011.

Se pare că apropierea de cel supranumit Baptiste Giabiconi de România nu s-a petrecut doar în fața camerelor de luat vederi, ci și în spatele acestora. Sylvia a început o relație amoroasă cu acest tânăr, în cele din urmă artistul de la Alb Negru aflând adevărul.

ADVERTISEMENT

„Zilele acestea au fost un coșmar pentru mine. Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav și am angajat un detectiv să o urmărească. Viața rezervă uneori surprize și am aflat că eu nu eram atât de special.

Nu aș putea să trăiesc într-o relație mincinoasă, așa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care știi că te minte.

Nimic nu este mai dureros decât să știi că iubita sau soția ta vine de la altul și te mângâie și se comportă ca și cum nimic nu s-a întâmplat, iar tu să știi că te minte, dar să nu poți să-i spui lucrul ăsta, pentru că aștepți să strângi dovezile”, a mărturisit Andrei Ștefănescu într-o emisiune de la Pro TV, notează click.ro.