Andrei Stoica Mister K.O., unul din cei mai cunoscuți kickboxeri din România, dezvăluie care au fost cele mai grele momente din viața sa: ”Plângeam în fiecare seară”

Celebrul kickboxer Andrei Stoica recunoaște că doar pierderile l-au motivat să meargă mai departe. Aflăm ce fel de tată și de soț este celebrul luptător.

Unde a lucrat celebrul kickboxer Andrei Stoica Mister K.O înainte să devină cunoscut

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, luptătorul Andrei Stoica sau Mister K.O. așa cum este cunoscut în domeniu ne povestește cum și-a cunoscut soția, pe Andra. Aflăm ce lucruri a învățat de la cei trei copii ai lui și cum vrea fiul cel mare să-i calce pe urme. Andrei Stoica ne spune unde a lucrat înainte să devină cunoscut și ne vorbește despre copilăria lui frumoasă, dar grea și plină de neajunsuri.

“A fost suficient cât să mă afecteze, să-mi ies din ritm”

De când a apărut pasiunea pentru kickboxing? Când te-ai apucat?

-Încă din copilărie am avut o atracție către artele marțiale. Am vrut să practic de mic, însă nu aveam nicio sală în aproprierea casei unde să mă pot deplasa. Când aveam 17 ani și s-a deschis prima sala din zona mea, la clubul Steaua, am știut că acela e momentul în care voi practica acest sport frumos și că voi face performanță.

Nu faci un sport ușor. De câte ori te-ai accidentat, în toată cariera ta?

-Într-adevăr, . De cele mai multe ori pregătirea este mai grea decât meciul în sine. Nu m-am accidentat de foarte multe ori, din fericire. Însă, de câte ori am făcut-,o am fost ținut departe de sala de antrenament și de ring. A fost suficient cât să mă afecteze, să-mi ies puțin din ritm.

După o accidentare mai grea, cât timp îți ia să-ți revii?

-În general depinde de gravitatea accidentării. O accidentare grea te poate ține 4 sau 5 luni departe de antrenamente. Pe urmă și revenirea în sine durează undeva la 3 luni. Este destul de dificil și te scoate puțin din ritm.

“Faptul că am pierdut, asta mă motivează”

Câștigi, dar mai și pierzi. Ce te motivează, în acele momente, să te ridici și să mergi mai departe?

-Faptul că am pierdut, asta mă motivează. Poți să o iei de la capăt și să schimbi ce s-a întâmplat. În acele momente arăți cât de puternic ești și din ce ești făcut.

Andrei Stoica vorbește despre cel mai greu moment: “Dumnezeu a avut grijă să-mi păstrez mințile”

Care a fost cel mai greu moment din viață ta? Ce s-a întâmplat, cum ai mers mai departe?

-Am avut multe momente grele în viață mea, dar cred că cel mai greu moment din viața mea a fost când mama s-a îmbolnăvit, acum foarte mulți ani. A avut cancer iar eu, fiind copil, nu știam cum să gestionez situația și plângeam în fiecare seară.

Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trecut peste. Am mers mai departe și Dumnezeu a avut grijă de mine să-mi păstrez mințile. Au fost niște momente foarte grele, e foarte dificil să te gândești că unul din părinții tăi poate să nu mai fie.

Al doilea moment a fost când s-a îmbolnăvit tata, de aceeași problemă. Sper să treacă peste asta, îmi doresc din tot sufletul.

Andrei Stoica n-a avut un start ușor: “Am avut o copilărie grea, cu multe neajunsuri”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Am avut o copilărie grea, dar totodată frumoasă. Cu multe neajunsuri, dar lucrul asta m-a ajutat, cel puțin în sport și în viață. Am avut părinți grijulii și bunici care au fost apropiați de noi.

Nebunii nu prea făceam pentru că eram un copil mai retras, mai introvertit și respectam regulile care mi se impuneau, foarte rar ieșeam din tipare. Cred că cele mai mari nebunii le făceam când cineva se lua de fratele meu și săream la bătaie ca să-l ajut.

Cine era capul răutăților, tu sau fratele tău Bogdan?

-De obicei, fratele mai mic e capul răutăților. Eu a trebuit să am grijă de el fiind fratele mai mare. Pe de-o parte pentru că îmi impuneau părinții, iar pe cealaltă parte pentru că așa am simțit. Știind că e protejat de fratele mai mare, mai făcea și el câteva probleme. Pe unele le-a făcut și când a mai crescut.

Andrei Stoica își amintește perioada liceului: “Dacă aș putea, m-aș întoarce în timp”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-După ce a trecut mi-am dat seama că a fost cea mai frumoasă perioadă. Eram mai retras, cum am fost toată viața. Atunci s-au născut multe prietenii, pe unele le mai am și acum.

A fost o perioadă pe care nu o voi uită niciodată. Dacă aș putea, m-aș întoarce în timp să fac liceul din nou, să profit mai mult de perioada aia frumoasă.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Undeva pe la 15 ani. A fost frumos, fluturi în stomac, sentimente profunde, amintiri pe care nu le voi uita prea curând.

Andrei Stoica vorbește despre primul loc de muncă

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Undeva pe la 14 ani, când am muncit prima dată. Munceam pe timp de vară la bunicul meu, care avea un atelier de pompe funebre. Munceam toată vara ca toamna să îmi permit să-mi cumpăr haine pentru școală. O altă perioadă frumoasă din viața mea.

Andrei Stoica este, de 18 ani, împreună cu soția lui Andra

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Andra? Știa cine ești sau a aflat ulterior?

-Da, mi-am dat întâlnire cu ea pe yahoo messenger, cum era înainte, la balul bobocilor fratelui meu. Fratele meu și fratele ei erau colegi de bancă în liceu. Știa cine sunt, știa că sunt un luptător la început de drum. Ne-am plăcut la prima vedere și, 18 ani mai târziu, avem 3 copii împreună.

E greu pentru ea să vină la meciurile tale? Să-ți vezi soțul lovit nu e tocmai un lucru ușor.

-Cu siguranță îi este greu, dar și ea este o femeie puternică și înțelege riscurile meseriei pe care mi-am ales-o. Mă susține în tot ceea ce fac indiferent de situație.

Andrei Stoica este însurat cu o femeie perfectă

Care crezi că este cea mai mare calitate a soției tale?

-Are o mulțime de calități, pot spune că este o femeie perfectă, dar cred că cea mai mare calitate este optimismul ei.

Dacă vă mai certați, care dintre voi are ultimul cuvânt?

-Ne certăm mai rar, de obicei eu am ultimul cuvânt, dar tot ca ea se face în final. O altă calitate de-a ei este răbdarea.

Cum e soțul Andrei? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-Soțul Andrei este un bărbat organizat care știe ce face, are mereu un plan, dar nu pot spune că mă ocup prea mult de casă. Ea e șefa casei.

Dacă are nevoie vreodată de ajutor, o ajut cum pot, dacă nu sunt plecat la antrenament sau cu treburi. În general ea e șefa casei, ea a făcut un cămin din casa noastră.

“Nu-mi place să gătesc deloc”

Îți place să gătești?

-Cu gătitul stau prost. Nu-mi amintesc să fi gătit vreodată, iar dacă am gătit, cu siguranță nu a ieșit gustos ceea ce am făcut. În concluzie, nu-mi place să gătesc deloc.

Andrei Stoica se declară un tată relaxat: “Nu te mai poate surprinde nimic”

Cum este tăticul Andrei? Mai relaxat, mai panicat?

– . Când practici sportul pe care îl fac și ești într-o presiune constantă, nu te mai poate surprinde nimic. Când vine vorba de o julitură sau o înțepătură de albină sunt relaxat. Știu că e cel mai bine să fii astfel cu copiii, să nu le transmiți panica ta.

Ce ai învățat, până acum, de la Albert, Alexandru și Eva?

-De la Albert am învățat că nu trebuie să pun totul la suflet, să fiu mai relaxat. De la Alex am învățat să fiu optimist în orice situație, să nu țin supărare. De la Eva am învățat că este important să știi cum abordezi omul, să fii diplomat, să ai câteodată și un talent actoricesc.

“Mi-ar fi greu să văd cum ia lovituri”

Îți moștenește vreunul din el talentul? Ai accepta să aibă aceeași meserie ca tine?

-Toți trei au calități sportive, dar cel mai probabil Alex este dispus să-mi calce pe urme, el având o afinitate pentru kickbox. Dacă își dorește cu adevărat, îl voi susține, cu toate că mi-ar fi greu să văd cum ia lovituri.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Lumea nu știe despre mine că vin dintr-o familie de constructori și îmi place să construiesc. Chiar am un business în acest sens. Îmi place la nebunie să văd cum se ridică de la zero lucruri, să văd cum se construiește ceva din mâinile mele.

Nu din mâinile mele la propriu, ci ca manager, știind cum să organizez lucrurile în așa fel încât să construiesc o casă care va deveni cămin pentru alți oameni.

“Modestia îți dublează valoarea”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu consider, pentru că întotdeauna am știut să echilibrez balanța. Întotdeauna am vrut să fiu cu picioarele pe pământ și mereu am știut că modestia îți dublează valoarea.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2024?

-Îmi doresc să revin în ring, să lupt, pentru că am avut o accidentare, o ruptură de tendon abductor. De curând mi-am deschis și a doua sală Stoica Brothers Fight Academy, în Militari și mă ocup intens să o fac cât mai cunoscută și să conving cât mai mulți oameni să vină la noi.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Nu cred că aș vrea să șterg ceva. Tot ce s-a întâmplat în trecutul meu, indiferent dacă au fost lucruri bune sau rele, au fost lecții pe care le-am învățat, au fost greșeli proprii sau ale altora din care am tras concluzii. Nu cred că aș renunța la niciun lucru, pentru că m-au făcut omul care sunt astăzi.