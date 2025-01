Pe 7 martie, la Râmnicu Vâlcea, Andrei Stoica va lupta în main event-ul galei „Ziua Revanșei”. Ultima sa apariție pe teren românesc a fost în vara lui 2021, când l-a învins prin KO pe Pavel Voronin în cadrul DFS11.

Andrei Stoica – Mister KO – se întoarce după 4 ani în România! Cu cine se luptă românul

Andrei Stoica este o legendă a sportului de contact românesc, fiind singurul luptător din țară care a concurat în cele mai mari promoții mondiale de kickboxing: ONE Championship, Glory și K-1. De-a lungul carierei, a fost campion Superkombat și primul român care a luptat pentru centura ONE Championship. În plus, în DFS, Stoica a evoluat în mai multe gale, inclusiv DFS2, DFS3, DFS9 și DFS11, consolidându-și statutul de pilon al acestei promoții.

„Am susținut DFS încă de la început, pentru că este singura promoție din România care promovează constant și corect acest sport. Sunt încântat să revin în ring alături de ei”, a declarat Andrei Stoica la semnarea contractului pentru această luptă, conform site-ului oficial Dynamite Fighting Show.

O revanșă așteptată aproape 8 ani

În cadrul DFS26, Stoica se va reîntâlni cu Ivan Bartek, pe care l-a învins la decizie în 2017. Slovacul, aflat într-o formă excelentă, a cerut această revanșă, declarând: „Vremurile s-au schimbat, am evoluat și sunt gata pentru o luptă mare”.

De cealaltă parte, . „Nici eu nu am fost în cea mai bună formă atunci, dar am acumulat multă experiență de la acea confruntare. Dacă Bartek crede că a evoluat, să știe că și eu sunt mai pregătit ca niciodată”, a declarat Stoica.

Bartek a înregistrat nouă victorii și o singură înfrângere în ultimii trei ani, obținând succese notabile împotriva unor nume precum Fabio Kwasi și Abdelilah Azzouzi. Recent, a câștigat titlul PML la muay thai, ceea ce face ca această revanșă să fie una dintre cele mai așteptate lupte ale sezonului.

coincide cu anunțul unui parteneriat important între Dynamite Fighting Show și European Food International. Această colaborare își propune să sprijine atât sportul de performanță, cât și proiectele dedicate comunităților vulnerabile.

„Dynamite Fighting Show reprezintă excelența românească în sport. Împreună vrem să demonstrăm că România poate inspira și excela la nivel global”, a declarat Dorin Micula, președintele European Food. Promotorul DFS, Cătălin Moroșanu, a adăugat: „Această alianță ne motivează să punem România pe harta mondială a sporturilor de contact”.

Gala Ziua Revanșei de la Râmnicu Vâlcea anunță un fight card spectaculos, Cătălin Moroșanu promițându-le fanilor câteva surprize pe fight card.