CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce a spus Victor Angelescu despre Andrei Șucu după golul marcat de el în Rapid – FC Argeș 3-1

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Victor Angelescu (42 de ani) a comentat primul gol marcat de Andrei Șucu (17 ani) pentru prima echipă a celor de la Rapid, în victoria de pe teren propriu cu FC Argeș, scor 3-1, de vineri seară din cadrul etapei cu numărul 10 din SuperLiga. Acționarul minoritar al clubului din Giulești a vorbit în primul rând despre

Ce a spus Victor Angelescu despre Andrei Șucu după golul marcat de el în Rapid – FC Argeș 3-1

Ulterior, Angelescu a fost întrebat dacă după această reușită și a răspuns spunând că nu se pune problema de așa ceva, explicând că la Rapid există un sistem bine pus la punct din această perspectivă și astfel tânărul fotbalist ar urma să fie răsplătit exclusiv în baza acestei grile.

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„Normal că erau fericiți domnul și doamna Șucu, să dea primul gol copilul, fix cum intră. Nu prea s-a vorbit, ne-am bucurat foarte mult. A fost un sentiment foarte plăcut, mai ales că intrase de 30 de secunde. El și-a făcut treaba, a intrat pe teren. A ajutat echipa. Putem face abstracție de situația lui, trebuie evaluat după ce reușite are sau nu are. Așa ar fi normal.

La fel ca orice jucător, își câștigă locul și minutele în funcție de cum joacă. Până la urmă ține de el, a intrat, a dat gol. O să aibă multe alte meciuri să demonstreze. Primele se dau întregii echipe. E o primă pentru echipă, i se va da în funcție de cât a jucat”, a spus Victor Angelescu în direct la