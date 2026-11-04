Andrei Șucu, apărat de Cornel Dinu: „Nu e cu nimic mai prejos!”

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Cornel Dinu (78 de ani), un simbol al lui Dinamo și al fotbalului românesc, a comentat scandalul uriaș care a izbucnit recent în interiorul clubului Rapid, între antrenorul Daniel Pancu și Diana Șucu, soția patronului Dan Șucu. Conflictul din Giulești s-a aprins după ce Andrei Șucu (17 ani) a fost titularizat în runda precedentă de SuperLiga. De aici au urmat mai multe înțepături între antrenor și mama fotbalistului.

Cornel Dinu sare în apărarea lui Andrei Șucu după ultimul scandal de la Rapid

Într-o declarație pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu s-a situat în „tabăra” lui Andrei Șucu. Legenda lui Dinamo, un antrenor care a lucrat cu o mulțime de tineri de-a lungul prodigioasei sale cariere în „iarbă”, este de părere că tânărul de 17 ani merită să primească mai multe șanse la Rapid. „Mister” îl consideră pe Andrei Șucu un jucător de același nivel cu colegii săi din Giulești.

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„(n.r. Cum ați văzut tot acest scandal cu Andrei Șucu, cu scoaterea lui la pauză, cu criticile lui Pancu, cu familia Șucu sărind în apărarea fotbalistului?) Nu mi se pare cu nimic mai prejos tânărul Șucu decât ceilalți pe care îi are Daniel Pancu pe acolo prin echipă. După părerea mea, este un jucător care, prin tinerețe și prin unele calități pe care le are, că s-au văzut deja (…) dacă se lucrează mai mult cu el, în ceea ce înseamnă coeziunea cu ceilalți jucători de la mijloc și atac, cred că poate fi un pariu câștigător”, spune Dinu.

Ce spune „Procurorul” despre reacțiile mamei fotbalistului, Diana Șucu. Critici pentru Pancu

În privința , Cornel Dinu le vede absolut normale în context. „Procurorul” îl atacă pe Daniel Pancu, despre care afirmă că a greșit total. „Reacțiile mamei lui Andrei Șucu cred că sunt normale. Eu cred că cel care s-a grăbit în a lua un verdict necruțător pentru un jucător de 17 ani, adică cel care a greșit, este Pancu. (…) Declarațiile lui Pancu (n.r. după meciul cu Csikszereda) sunt neavenite”, afirmă Cornel Dinu.

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Fostul antrenor de la Dinamo revine apoi cu declarații pro-Andrei Șucu și spune că , nu să îl trimită la echipa a doua. „Eu nu cred că este neapărat nevoie să fie trimis la echipa a doua, la Ștefănești, să joace pe acolo. Adică, cum joacă ceilalți, care nu dau randament, mai degrabă merg cu un jucător tânăr pe care îl pregătesc și îl corelez cu ceilalți jucători pe finalizare decât să-l arunc ca nefolositor la 17 ani.

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Andrei Șucu a dovedit totuși o anumită prezență în teren și fizică și chiar de comportament și cu anumite calități, de mișcare și chiar de control al mingii. (n.r. Un jucător care ar putea fi reintegrat dacă ar fi răbdare cu el, asta spuneți de fapt?) Am zis: cu jucătorii tineri trebuie să îți dai seama de ce calități au, să-ți asumi un risc calculat, să-i pregătești și în momentul în care îi bagi în echipă să-i ții în continuare. Când devin titulari poți să-i mai rulezi. Dar când un jucător începe să confirme, trebuie să-l arunci în luptă, să te bucuri că reușești cu un jucător de 18 – 19 ani. Este o promisiune de credință pe care o au în general antrenorii care își iubesc meseria”, punctează „Mister”.