Andrei Șucu, asaltat de fani pentru autografe și poze înainte de derby. Foto

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Mijlocașul Rapidului, Andrei Șucu, nu este anunțat titular în derby-ul cu FCSB, astfel că și-a făcut timp pentru a da autografe și pentru a se poza cu fanii în zona VIP a Arenei Naționale. Șucu JR. este apreciat după ce a debutat cu gol la Rapid în meciul cu FC Argeș.

Andrei Șucu a acordat autografe și s-a pozat cu fanii înainte de FCSB – Rapid pe Arena Națională

Cu toate că este fiul patronului, Andrei Șucu nu are o viață ușoară la Rapid, din contră. , fotbalistul este „chinuit” la antrenamente pentru a se căli și pentru a ajunge obișnuit cu duelurile dure din fotbalul mare.

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Cu toate acestea, Daniel Pancu lăsa să se înțeleagă că probabil lui Șucu JR. i-ar fi mai bine la o echipă mai mică, unde să prindă meciuri, pentru că la Rapid e greu de crezut că are cum să se impună ca și titular, având o concurență acerbă.

Daniel Pancu are încredere în Andrei Șucu și nu îi permite să se relaxeze la antrenamente

„Are nevoie de jocuri. Are nevoie să primească crampoane pe tibie, coturi în nas ca să poţi emite pretenţii. Nu se poate altfel. La antrenamente are unu-doi clienţi care îl mai curentează. Eu chiar îi încurajez să îl tăvălească. Pe toţi care vin de la juniori, nu doar pe el.

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Are calităţi tehnice foarte bune. Forţă, explozie… ucrează, se antrenează foarte mult. Nu am probleme cu nimeni din punctul ăsta de vedere. Mă aşteptam să dea una pe la vinclu, nu cu portarul jumate-jumate. Eu le spun continuu şi colaboratorilor: «Intră ăsta micu’ şi dă una pe la vinclu». Eu am dat la fel. Şut cu stângul de la 16 metri pe sub portar”, a punctat Pancu. La 17 ani, Andrei Șucu este cotat la 50.000 de euro de Transfermarkt.