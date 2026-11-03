Sport

Andrei Șucu, declarație de dragoste pentru suporteri la miezul nopții, în plin scandal cu Pancu la Rapid

Flaviu Popa
03.11.2026 | 08:00
Andrei Sucu declaratie de dragoste pentru suporteri la miezul noptii in plin scandal cu Pancu la Rapid
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Andrei Șucu și-a adus aminte de golul înscris cu FC Argeș
Andrei Șucu nu uită primul său gol înscris în tricoul Rapidului și a făcut o declarație de dragoste galeriei din GIulești, în plin conflict cu antrenorul Daniel Pancu.
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Conflictul dintre Daniel Pancu și Andrei Șucu e departe de a se fi rezolvat, însă tânărul fotbalist de 17 ani trăiește din amintirea golului înscris în Giulești contra celor de la FC Argeș. Introdus în prelungirile partidei din 19 septembrie, Șucu a înscris golul de 3-1 în minutul 95 și a declanșat fiesta în Giulești.

Daniel Pancu și Andrei Șucu par să fie în conflict, însă tânărul fotbalist nu se dă bătut

A sărbătorit golul alături de galerie, în timp ce la tribuna oficială tatăl și mama fotbalistului erau în al 9-lea cer. Nimeni nu se aștepta ca dintr-un moment frumos totul să se transforme într-un coșmar logistic pentru antrenorul Daniel Pancu.

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Acum, tehnicianul echipei din Giulești a lăsat să se înțeleagă că fotbalistul în vârstă de 17 ani a făcut presiuni pentru a prinde mai multe minute, astfel că a fost titularizat cu Csikszereda. „Pancone” l-a schimbat la pauză pe Șucu JR. și răbufnit la final de meci, anunțând că tânărul fotbalist nu are valoare de Rapid și ar trebui să joace în liga secundă pentru a prinde minute.

Mitică Dragomir e de părere că Daniel Pancu va fi înlăturat din Giulești

În discuție a intervenit mama fotbalistului, care a postat pe Instagram un mesaj cu subînțeles prin care își susținea fiul. Lucrurile au escaladat rapid, iar Mitică Dragomir e de părere că Daniel Pancu va fi înlăturat din Giulești pentru că nu are cum să reziste presiunii de a se opune dorințelor familiei Șucu.

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Nici Andrei Șucu nu pare prea dispus să renunțe la luptă, astfel că a postat o dedicație de dragoste pentru galeria Rapidului pe Instagram. Un story cu suporterii care sărbătoreau alături de fotbalist primul său gol din Giulești, cu mesajul: „Te voi iubi la nesfârșit și încă o zi în plus”. Acționarul minoritar Victor Angelescu a anunțat că fotbalistul va ajunge în cele din urmă la Ștefănești, în liga secundă, cu toate că fotbalistul nu pare prea încântat de acest scenariu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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