Andrei Șucu, declarație de dragoste pentru suporteri la miezul nopții, în plin scandal cu Pancu la Rapid

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Conflictul dintre Daniel Pancu și Andrei Șucu e departe de a se fi rezolvat, însă tânărul fotbalist de 17 ani trăiește din amintirea golului înscris în Giulești contra celor de la FC Argeș. Introdus în prelungirile partidei din 19 septembrie, Șucu a înscris golul de 3-1 în minutul 95 și a declanșat fiesta în Giulești.

Daniel Pancu și Andrei Șucu par să fie în conflict, însă tânărul fotbalist nu se dă bătut

A sărbătorit golul alături de galerie, în timp ce la tribuna oficială tatăl și mama fotbalistului erau în al 9-lea cer. Nimeni nu se aștepta ca dintr-un moment frumos totul să se transforme într-un coșmar logistic pentru antrenorul Daniel Pancu.

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Acum, tehnicianul echipei din Giulești a lăsat să se înțeleagă că fotbalistul în vârstă de 17 ani a făcut presiuni pentru a prinde mai multe minute, astfel că a fost titularizat cu Csikszereda. „Pancone” l-a schimbat la pauză pe Șucu JR. și răbufnit la final de meci, anunțând că tânărul fotbalist nu are valoare de Rapid și ar trebui să joace în liga secundă pentru a prinde minute.

Mitică Dragomir e de părere că Daniel Pancu va fi înlăturat din Giulești

În discuție a intervenit mama fotbalistului, prin care își susținea fiul. Lucrurile au escaladat rapid, iar Mitică Dragomir e de părere că Daniel Pancu va fi înlăturat din Giulești pentru că nu are cum să reziste presiunii de a se opune dorințelor familiei Șucu.

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Nici astfel că a postat o dedicație de dragoste pentru galeria Rapidului pe Instagram. Un story cu suporterii care sărbătoreau alături de fotbalist primul său gol din Giulești, cu mesajul: „Te voi iubi la nesfârșit și încă o zi în plus”. Acționarul minoritar Victor Angelescu a anunțat că fotbalistul va ajunge în cele din urmă la Ștefănești, în liga secundă, cu toate că fotbalistul nu pare prea încântat de acest scenariu.