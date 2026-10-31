Andrei Șucu, dorit de o echipă din SuperLiga: „Avem nevoie de un Under”

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a adus primul moment de titularizare în prima ligă pentru Andrei Șucu, fiul principalului acționar din Giulești, Dan Șucu. Cu toate acestea, debutul ca titular a fost unul cu probleme, jucătorul de 17 ani fiind schimbat la pauză de Daniel Pancu după o prestație modestă.

Daniel Pancu, după evoluția lui Andrei Șucu din Rapid – Csikszereda 2-0: „Are nevoie de jocuri”

La finalul partidei, antrenorul giuleștenilor a explicat deschis motivele pentru care l-a scos pe teren pe fiul patronului, pentru presiunea de la prima echipă: „Are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă ca Rapid. El avea o mare stare de nemulțumire, nu are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Te crezi Mihai Viteazul…”, a punctat Pancu, menționând că i-a explicat situația și tatălui jucătorului.

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Oțelul Galați intră pe fir și-l vrea pe Andrei Șucu: „Chiar avem nevoie de un under”

Tensiunea apărută în jurul fotbalistului a stârnit un interes imediat la nivelul una dintre adversarele din SuperLiga. Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, a anunțat public că formația moldoveană este gata să îl împrumute pe Andrei Șucu pentru a-i oferi meciurile de care are nevoie, la nivelul primului eșalon al fotbalului românesc.

Conducătorul Oțelului a admis că echipa sa caută soluții pentru regula jucătorului U21 și că este gata să îi deschidă ușa tânărului giuleștean: „Dacă cei de la Rapid nu au cum să-i dea minute, l-am vrea noi pe Andrei Șucu. Chiar avem nevoie de un under”, deschizând calea unei posibile plecări sub formă de împrumut a atacantului.

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Cazul lui Andrei Șucu aduce în discuții presiunea suplimentară care apasă pe umerii tinerilor fotbaliști cu nume grele în spate, mai ales într-un vestiar pretențios cum este cel din Giulești. O trecere la Oțelul Galai ar putea fi un pas bun pentru ca fiul finanțatorului rapidist să acumuleze experiență fără presiunea mediatică de care are parte în capitală. Andrei Șucu a fost modificat la pauza meciului din campionat câștigat de Rapid împotriva celor de la Csikszereda.

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