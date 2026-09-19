Sport

De ce nu vrea Andrei Șucu să poarte numele tatălui său pe tricoul Rapidului

Fiul lui Dan Șucu a explicat de ce a ales să nu își inscripționeze numele de familie pe tricoul giuleștenilor. Ce se ascunde în spatele deciziei tânărului fotbalist, care a marcat primul său gol la Rapid
Cristian Măciucă
19.09.2026 | 15:45
De ce nu vrea Andrei Sucu sa poarte numele tatalui sau pe tricoul Rapidului
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De ce a refuzat, de fapt, Andrei Șucu să poarte numele tatălui său pe tricoul Rapidului. FOTO: sportpictures.eu
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Andrei Șucu, jucătorul de la Rapid București, a explicat de ce a ales să nu poarte numele tatălui său pe tricou. „Decât să creez niște discuții inutile, am zis să îmi pun așa, ca să nu fie oameni care să mă critice inutil”, a declarat fotbalistul.

De ce a ales Andrei Șucu să nu poarte numele tatălui său pe tricoul Rapidului

Andrei Șucu a avut nevoie de doar un minut ca să înscrie primul său gol la Rapid. Introdus în prelungirile partidei cu FC Argeș, atacantul de 17 ani a marcat golul de 3-1 al giuleștenilor, în minutul 90+4, stabilind scorul final. Reușita adolescentului a provocat o bucurie imensă în loja din Giulești, atât pentru părinții săi, Diana și Dan Șucu, cât și pentru apropiații celor doi.

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La Rapid, Andrei Șucu a ales să poarte tricoul cu numărul 20, pe care are inscripționat prenumele „Andrei”, și nu „Șucu”, care este numele de familie al său și al patronului grupării de sub Podul Grant. Atacantul a dezvăluit că a fost decizia lui și a explicat motivul pentru care a luat-o.

„Când am văzut mingea în poartă, m-am ciupit. Am crezut că nu e real ce se întâmplă. Nu mai știam cum să mă bucur. Nu mai știam pe ce lume sunt. Eram în delir. (n.r. – Te apasă presiunea numelui de familie?) Nu mă apasă. Decât să creez niște discuții inutile, am zis să îmi pun așa, ca să nu fie oameni care să mă critice inutil”, a dezvăluit Andrei Șucu.

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Dedicație specială din partea lui Andrei Șucu

Întrebat cui îi dedică reușita din meciul cu FC Argeș, Andrei Șucu a oferit un răspuns surprinzător. Pe lângă părinții săi, Diana și Dan Șucu, tânărul atacant rapidist l-a menționat și pe Liviu Ungurean, cunoscut drept „Bocciu”, liderul galeriei giuleștene. „Muncesc de foarte mult timp, credeți-mă. Nu cred că am mai marcat de un an de zile. Am dat bară, am dat în coechipier. Golul ăsta, marcând după un minut, la Rapid, pe Giulești… Marcând în fața galeriei și Rapid lider… Efectiv nu am cuvinte! (n.r. – Cui vrei să îi dedici această reușită?) Familiei mele și liderului de galerie, lui Bocciu”, a declarat Andrei Șucu, într-un interviu acordat lui Carmen Mandiș.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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