Andrei Șucu, față în față cu idolul său. Fiul patronului de la Rapid, schimb de tricouri cu starul lui Genoa. Video

Rapid s-a impus în meciul de pe Giulești cu Genoa, iar Andrei Șucu și-a îndeplinit un vis. Jucătorul giuleștenilor și-a întâlnit idolul copilăriei și a reușit să facă schimb de tricouri cu acesta la final.
Profitând de pauza competițională cauzată de jocurile echipelor naționale, Rapid a organizat un amical de lux cu Genoa, a doua echipă patronată de Dan Șucu. Giuleștenii s-au impus cu 2-0 după golurile marcate de Stojilkovic (55) și Rareș Pop (81), iar pe finalul jocului Daniel Pancu l-a aruncat în luptă și pe tânărul Andrei Șucu.
Formația din Serie A a venit fără o serie de jucători importanți plecați la reprezentativele țărilor lor, însă a adus la București și un adevărat star. Este vorba de atacantul Stephan El Shaarawy, care a trecut în cariera sa pe la AC Milan și AS Roma.
La finalul întâlnirii, mai mulți jucători rapidiști au mers direct la fostul internațional italian pentru a pune mâna pe tricoul său. Cel care a avut câștig de cauză a fost însă Andrei Șucu. Fiul patronului de la Rapid și Genoa este un fan înfocat al lui El Shaarawy.
În urmă cu doar două săptămâni, în victoria din campionat cu 3-1 în fața lui FC Argeș, Andrei Șucu a marcat primul său gol pentru prima echipă a Rapidului la chiar primul său meci în Giulești și la debutul în acest sezon de SuperLiga.
Fiul patronului a punctat la nici 30 de secunde după ce a intrat pe teren. Șucu jr. a câștigat un duel aerian, a combinat excelent cu Vladan Bubanja și apoi a înscris cu un șut sec din interiorul careului.
După încheierea amicalului de lux cu Genoa, antrenorul Daniel Pancu s-a arătat satisfăcut de felul în care s-a prezentat echipa sa și a remarcat progresul făcut de giuleșteni în ceea ce privește eficiența în fața porții adverse.
”Le mulțumim că s-au deplasat până aici. Am întâlnit un adversar mult mai bine cotat decât noi, o echipă din Serie A, cu un antrenor de mare valoare. Cariera lui de jucător o știm cu toții, dar nu ăsta era obiectivul nostru. Am spus înainte de joc, am luat-o ca o reactivare pentru că e o pauză foarte lungă.
Ne pregătim de o deplasare la Cluj, iar cea mai bună ocazie pentru noi a fost să întâlnim un adversar de nivelul celor de la Genoa în seara aceasta. Chiar dacă, lipsită de mulți jucători care sunt mai mult titulari, s-au prezentat cu o echipă bună. Obiectivul nostru, acela de a ne măsura forțele cel puțin din punct de vedere fizic cu ei, a fost unul reușit și sunt mulțumit de multe aspecte ale acestei seri.
Suntem pe drumul cel bun și din punctul ăsta de vedere. E și normal. Jucătorii se acomodează unii cu alții, e nevoie de timp, ca întotdeauna când sunt mulți jucători noi. Mai sunt jucătorii care sunt la echipa națională, dar într-adevăr, ați sesizat bine, e un aspect la care cred eu că ne-am îmbunătățit”, a declarat Pancu.