ADVERTISEMENT

După ultimul meci al Rapidului din SuperLiga, victoria 3-1 cu FC Argeș, un nume a fost în centrul atenției: Andrei Șucu. Puștiul de 17 ani, fiul patronului din Giulești, s-a remarcat în duelul din weekendul trecut după ce a intrat și a marcat ultimul gol al echipei sale după la câteva secunde de la apariție. Un apropiat al alb-vișiniilor a dezvăluit cine este cu adevărat acest tânăr și cât de mult iubește și se dedică fotbalului.

Robert Niță, dezvăluiri despre pasiunea lui Andrei Șucu pentru fotbal

Puțină lume cunoaște faptul că Robert Niță (49 de ani), fostul vârf rapidist, este omul la care Dan Șucu a apelat pentru a-l ajuta pe fiul său, Andrei, în cariera de fotbalist pe care vrea să și-o construiască. Niță face antrenamentele separate cu fiul patronului de la Rapid, de câțiva ani. La FANATIK SUPERLIGA, apropiatul familiei Șucu a vorbit pe larg despre munca pe care o depune cu tânărul atacant, dar și despre pasiunea și sacrificiile acestuia.

ADVERTISEMENT

În primăvara lui 2025, în ultima etapă din play-off, Andrei Șucu debuta, la nici 17 ani împliniți, la echipa mare a Rapidului. O făcea în partida din deplasare cu U Cluj (2-2), din ultima etapă a sezonului de play-off. Pe 18 septembrie 2026, fiul patronului Dan Șucu a fost trimis pe teren în minutul 90+4 al meciului cu Argeș, în locul lui Stojilkovic. În același minut a reușit să marcheze pentru 3-1, după o pasă a lui Vladan Bubanja.

Pentru Andrei Șucu, fotbalul este un veritabil vis și face orice pentru a reuși. Robert Niță a „dat din casă” la FANATIK SUPERLIGA și a povestit o întâmplare de anul trecut care . Tânărul a renunțat la o excursie la Disneyland Paris pentru a sta acasă să se antreneze, deși era în vacanță.

ADVERTISEMENT

„Copilul ăsta a avut bilete într-un weekend, după un meci de la juniori, să plece două zile la Disneyland la Paris. Venea vacanța mare. Și am fost sâmbătă împreună cu domnul Șucu la meci. Ne-am luat la revedere după meci. I-am zis lui Andrei: ‘Ne auzim la telefon, ai grijă ce faci pe acolo, vorbim’.

ADVERTISEMENT

Dar duminică dimineața, la ora 10:00, m-a sunat: ‘Ce faceți domnul Robert? Facem și noi azi?’. Eu: ‘Tu te dai în carusel, de întâlnești cu Mickey Mouse, iar eu mă duc la o cafea’. Zice: ‘Nu, am stat, m-am gândit mai bine și nu am plecat. Haideți să facem un antrenament. Ăsta e Andrei Șucu. A renunțat la excursia de la Disney ca să se antreneze suplimentar. Un copil care vine dintr-o familie foarte bună. Ar putea, duminica, să facă orice”, dezvăluie Niță.

ADVERTISEMENT

Robert Niță, despre rolul său în cariera lui Andrei Șucu: „Am fost acolo”

De mai bine de doi ani, Robert Niță și . Întrebat dacă „mâna” sa a dat roade în ceea ce începe să devină acest atacant, fostul jucător de la Rapid a răspuns, extrem de modest, că: „(n.r. Bucuria ta era și parte a realizării lui Andrei Șucu. Ai pus și tu cărămizi acolo) ) Nu știu dacă am pus. Am fost acolo, nu știu. E meritul lui că își dorește, că își face timp”.