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Andrei Șucu (17 ani), fiul lui Dan Șucu (63 de ani), a reușit să marcheze primul său gol pentru echipa mare a celor de la Rapid. S-a întâmplat în prelungirile meciului din Giulești contra lui FC Argeș de vineri seară, din cadrul etapei cu numărul 10 din SuperLiga. Tânărul mijlocaș ofensiv a fost introdus pe teren de antrenorul Daniel Pancu abia în prelungirile acestei partide, mai exact în minutul 90+4, în locul lui Filip Stojilkovic.

Fiul lui Dan Șucu a marcat primul său gol pentru Rapid, în victoria 3-1 cu FC Argeș din Giulești

După doar câteva zeci de secunde, fiul acționarului majoritar al clubului alb-vișiniu a stabilit scorul final al acestui meci, respectiv 3-1 pentru Rapid, după o fază pe care tot el a inițiat-o în principiu, mai exact a deviat în primă fază o minge lungă, iar ulterior balonul s-a întors la el, reușind să îl învingă pe portarul Căbuz cu un șut cu piciorul drept din interiorul careului.

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În mod firesc de altfel în acest context, părinții lui , , au fost extrem de emoționați după acest moment fără îndoială foarte important pentru cariera fiului lor. Cei doi chiar au fost surprinși în lacrimi la tribuna oficială la scurt timp după încheierea meciului.

Debut de vis în Giulești pentru Andrei Șucu

Pentru tânărul mijlocaș ofensiv, acesta a fost debutul în sezonul în curs de SuperLiga. De asemenea, a fost și primul meci de pe teren propriu în care fiul lui Dan Șucu a evoluat în tricoul Rapidului. În acest sezon, în baza noului regulament adoptat de FRF, care permite ca juniorii echipelor din prima ligă să fie trimiși periodic la formații de Liga 2 pentru antrenamente și meciuri, fără a fi vorba însă despre împrumuturi „clasice”, Andrei Șucu a mers la Ștefănești.

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Din nefericire însă pentru el, Revenit acum după această problemă, iată că tânărul fotbalist a avut parte de un moment cu totul special chiar la debutul său în Giulești.

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