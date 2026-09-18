Sport

Fiul lui Dan Șucu, primul gol pentru Rapid, la nici 30 de secunde de la intrarea pe teren! Patronul giuleștenilor, în lacrimi. Video

Fiul lui Dan Șucu a marcat primul său pentru Rapid! Scenariu de film în Giulești: reușita a venit la doar câteva zeci de secunde de la intrarea pe teren! Dan Șucu, în lacrimi în tribune
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.09.2026 | 23:04
Fiul lui Dan Sucu primul gol pentru Rapid la nici 30 de secunde de la intrarea pe teren Patronul giulestenilor in lacrimi Video
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Fiul lui Dan Șucu, primul gol pentru Rapid, la nici 30 de secunde de la intrarea pe teren. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Andrei Șucu (17 ani), fiul lui Dan Șucu (63 de ani), a reușit să marcheze primul său gol pentru echipa mare a celor de la Rapid. S-a întâmplat în prelungirile meciului din Giulești contra lui FC Argeș de vineri seară, din cadrul etapei cu numărul 10 din SuperLiga. Tânărul mijlocaș ofensiv a fost introdus pe teren de antrenorul Daniel Pancu abia în prelungirile acestei partide, mai exact în minutul 90+4, în locul lui Filip Stojilkovic.

Fiul lui Dan Șucu a marcat primul său gol pentru Rapid, în victoria 3-1 cu FC Argeș din Giulești

După doar câteva zeci de secunde, fiul acționarului majoritar al clubului alb-vișiniu a stabilit scorul final al acestui meci, respectiv 3-1 pentru Rapid, după o fază pe care tot el a inițiat-o în principiu, mai exact a deviat în primă fază o minge lungă, iar ulterior balonul s-a întors la el, reușind să îl învingă pe portarul Căbuz cu un șut cu piciorul drept din interiorul careului. (AICI VIDEO)

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În mod firesc de altfel în acest context, părinții lui Andrei Șucu, Dan Șucu și Diana Șucu, au fost extrem de emoționați după acest moment fără îndoială foarte important pentru cariera fiului lor. Cei doi chiar au fost surprinși în lacrimi la tribuna oficială la scurt timp după încheierea meciului.

Debut de vis în Giulești pentru Andrei Șucu

Pentru tânărul mijlocaș ofensiv, acesta a fost debutul în sezonul în curs de SuperLiga. De asemenea, a fost și primul meci de pe teren propriu în care fiul lui Dan Șucu a evoluat în tricoul Rapidului. În acest sezon, în baza noului regulament adoptat de FRF, care permite ca juniorii echipelor din prima ligă să fie trimiși periodic la formații de Liga 2 pentru antrenamente și meciuri, fără a fi vorba însă despre împrumuturi „clasice”, Andrei Șucu a mers la Ștefănești.

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Din nefericire însă pentru el, nu a apucat să joace prea mult nici acolo în acest start de sezon din cauza unei ușoare accidentări. Revenit acum după această problemă, iată că tânărul fotbalist a avut parte de un moment cu totul special chiar la debutul său în Giulești.

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Dan și Diana Șucu, în lacrimi după golul marcat de fiul lor în Rapid - FC Argeș

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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