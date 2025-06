Andrei Șucu „l-a citit” pe Costel Gâlcă după 3 săptămâni împreună la Rapid: „Am început să învăț”. I-a transmis tatălui său la ce transfer visează. Video

Andrei Șucu este deja încântat de colaborarea pe care o are de scurt timp la Rapid cu antrenorul Costel Gâlcă. Fiul lui Dan Șucu, acționarul majoritar de la clubul din Giulești, consideră că seriozitatea și profesionalismul tehnicianului au început deja să se simtă din plin în vestiar.

Andrei Șucu, primele impresii despre colaborarea cu Costel Gâlcă la Rapid: „E foarte serios, ne ajută pe toți să ne dezvoltăm”

De asemenea, cu aceeași ocazie, mijlocașul în vârstă de doar 16 ani a mai vorbit și despre , procesul de adaptare la noul context prin care trece, dar și despre coechipierii pe care îi consideră cei mai apropiați și de la care încearcă să învețe anumite lucruri cu ocazia cantonamentului din Slovenia din această perioadă.

ADVERTISEMENT

„Mă simt foarte bine, mă simt mult mai integrat față de cum eram în primele zile, în primul cantonament adică. Încep să înțeleg cerințele din ce în ce mai bine și mă înțeleg cu jucătorii mult mai bine.

E un antrenor foarte serios, ne ajută pe toți să ne dezvoltăm, am început să învăț ce trebuie să fac, ce trebuie să fac pe postul meu ca inter. Este un antrenor foarte profesionist, este o atmosferă foarte profesionistă în vestiar acum.

ADVERTISEMENT

Ar însemna foarte mult (n.r. să marcheze sau să ofere o pasă de gol), fiindcă mi-aș dori să ajut echipa asta cum pot eu. Un assist sau un gol pentru mine sunt foarte importante, deoarece pun echipa într-o situație foarte favorabilă, ajut la aducerea unui punct, dacă nu direct, măcar indirect. A fost o fază destul de frumoasă (n.r. Despre un moment din amicalul cu Vardar Skopje), dar degeaba dacă nu a intrat în gol.

De la cine încearcă fiul lui Dan Șucu să „fure” meserie

(n.r. Despre debutul său la Rapid, pe Cluj Arena, în finalul sezonului trecut de Superliga) Am avut emoții la încălzire, după aceea, când am intrat pe teren, au dispărut. Am și jucat foarte puțin, dar nu… Nu m-am gândit la nimic, jur! M-am gândit numai să îmi fac datoria în minutele care mi-au fost acordate. Mai țin minte că măcar am atins mingea o dată sau de două ori.

ADVERTISEMENT

Da, sunt apropiat de niște jucători. În primul rând sunt apropiat de prietenul meu Alex Dobre. Mă știu cu el dinainte să vină la Rapid. Mai sunt apropiat și cu Bora. Mă știu cu el foarte bine și am făcut clic, să zic așa, de când a venit, suntem foarte apropiați. Mă înțeleg foarte bine și cu Claudiu (n.r. Petrila).

ADVERTISEMENT

Încerc să învăț cât de mult pot de la Tobi (n.r. Tobias Christensen), de la Dina (n.r. Constantin Grameni), jucători mai mari ca mine care au jucat poziția asta, care mă pot ajuta. De la Luka, de la Gojkovic, alt jucător foarte bun”, pentru Rapid TV.

Ce planuri are Andrei Șucu pentru sezonul viitor

De asemenea, tânărul fotbalist și-a făcut și o scurtă descriere din punct de vedere fotbalistic. În plus, a explicat și care sunt planurile și obiectivele sale pentru sezonul viitor. Iar aici a punctat că ia în calcul inclusiv să meargă sub formă de împrumut la o echipă mai mică, în mod evident pentru a avea mai multe șanse de joc.

Nu în ultimul rând, Andrei Șucu a mai punctat și că se gândește deja destul de serios la un transfer, cel mai probabil în străinătate, în viitorul apropiat.

„Atuurile mele pot spune că sunt calitatea tehnică, calitatea pasei, șutul. Momentan la juniori am un dribbling foarte bun, dar trebuie să îl adaptez la viteza… Ce vreau să îmbunătățesc? Clar modul în care mă apăr și organizarea tactică.

Pentru sezonul ce vine mi-aș dori cât se poate să rămân în anturajul primei echipe, să nu cobor înapoi la juniori. Dar dacă este vreun meci important sau dacă sunt cerut la juniori, cobor cu mare plăcere și cu dorință de fotbal. Iar dacă nu mă pot impune aici, mi-aș dori posibil să plec împrumut la o echipă de Liga 1, unde pot juca, pot avea minute și pot dovedi.

Îmi doresc să prind lotul și să joc în Liga 1 și, cine știe, poate și un transfer. Clar, cred că cu toții ne așteptăm la altceva, nu doar eu. Suporterii, jucătorii, antrenorul ne dorim un Rapid care să se bată la cupele europene. Principalul obiectiv trebuie să fie cupa. Este cel mai ușor traseu către o cupă europeană și trebuie să fructificăm această posibilitate”, a mai spus fiul lui Dan Șucu.