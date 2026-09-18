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Andrei Șucu (17 ani) a marcat primul său gol pentru prima echipă de la Rapid la chiar primul său meci în Giulești și la debutul în acest sezon de SuperLiga. S-a întâmplat vineri seară, în partida disputată de echipa antrenată de Daniel Pancu în compania celor de la FC Argeș, în cadrul etapei cu numărul 10.

Ce a spus Andrei Șucu după ce a marcat primul său gol pentru Rapid

, la nici 30 de secunde după ce a fost introdus pe teren în locul lui Filip Stojilkovic. În mod așteptat, tânărul mijlocaș ofensiv a fost extrem de exuberant la declarațiile oferite la finalul meciului: „Nu am cuvinte în momentul acesta, să pot descrie ce simt.

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Probabil voi face un milion de greșeli gramaticale (n.r. râde). Când am văzut că intră mingea în poartă am crezut că visez. Am visat și aseară că voi marca, de când am călcat prima oară pe Giulești, în calitate de copil de minge, am crezut că voi marca pe Giulești.

Când intri pe teren nu simți nimic, ești încălzit, în febra meciului. Nu a fost ușor, de la 14 ani am tot fost targetat întruna. Nu am apucat să vorbesc cu ai mei. Aș minți dacă mă duc acasă, dar acasă sigur nu mă duc. Nu știu unde mă duc. Nu o să dau niciodată tricoul ăsta”.

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Gluma făcută de fiul lui Dan Șucu după golul marcat

În final, Andrei Șucu a spus, în spirit de glumă bineînțeles, și că este posibil să primească și o primă specială de la tatăl său pentru această reușită. „Cred că de bucurie o să-mi dea ceva (n.r. o primă), fără să îi cer. Momentan vreau să mă văd aici, în primul 11. Pe urmă îmi doresc să plec din România la un club puternic”, a mai declarat la flash-interviu după