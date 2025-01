La vârsta de 16 ani, . Fanii au avut ocazia să facă cunoștință cu băiatul patronului Dan Șucu, care a fost promovat la prima echipă și a oferit deja și primul său interviu pentru giuleșteni.

Andrei Șucu rupe tăcerea după ce a semnat primul contract de fotbalist profesionist cu Rapid: „Mereu am fost caracterizat ca fiind băiatul patronului”

La bază mijlocaș, Andrei Șucu, fiul cel mic al patronului Dan Șucu, a semnat cu gruparea antrenată de Marius Șumudică. Antrenorul Rapidului l-a inclus pe acesta în lotul care a făcut deplasarea în cantonamentul din Dubai, iar Șucu Jr .

Acesta a oferit un interviu pentru conturile de social media ale clubului Rapid și a evidențiat faptul că mulți i-au pus o etichetă greșită, doar din pricina faptului că este băiatul patronului de la Rapid. Andrei Șucu a subliniat de asemenea că el se afla în lotul de juniori la Rapid dinainte ca tatăl său să fie finanțator.

„Am venit la Rapid înaintea tatălui meu, am venit când aveam 11 ani, eram la Under 13. E o echipă foarte frumoasă care chiar m-a tratat bine din fiecare punct de vedere. Da, simt o presiune mult mai mare. Oriunde am jucat, la Rapid sau cluburile vechi, mereu am fost caracterizat ca fiind băiatul patronului.

Sfaturile de la tatăl meu au fost foarte similare cu sfaturile de la antrenori. Mi-a spus că cel mai important este să crezi că poți realiza ceva, apoi să muncești și să te dedici. Am luat-o ca pe un sfat bun și mereu mă folosesc de asta.

Sunt o persoană corectă, nu îmi place să fur sau să mint. Sunt o persoană ambițioasă. Îmi place să-mi depășesc limitele, să muncesc, să mă simt de parcă merit să fiu undeva”, a spus Andrei Șucu.



Andrei Șucu a debutat deja pentru echipa de seniori a Rapidului. El a fost folosit într-un amical cu CS Mioveni, disputat în septembrie 2024, la acel moment având vârsta de 15 ani.

El este singurul care a ales să rămână pe calea fotbalului. Dan Matei Șucu, băiatul mare al patronului de la Rapid (18 ani), a decis să prioritizeze școala și a renunțat la fotbalul profesionist, asta deși se afla și el sub contract cu prima echipă a giuleștenilor.

Andrei Șucu: „Școala este un aspect foarte important în viața mea”

Mi-aș dori să joc cât mai mult pentru echipă, poate, cine știe, să câștig un campionat alături de Rapid. (n.r. despre Football Manager) Mulți oameni nu o să mă creadă că zic asta, dar și tatăl meu joacă. Îi place foarte mult jocul. Eu l-am învățat. De când m-a văzut pe mine jucând i-a plăcut foarte mult. Mereu stă cu mine când joc, de multe ori se mai joacă și el.

Școala este un aspect foarte important în viața mea. Este important să iau note bune și la școală. Viitorul meu depinde de părinți. Dacă nu iau note bune la școală poate nu voi fi lăsat la fotbal, cine știe. Nu aș vrea să se întâmple ceva de genul. Sunt atent la școală, îmi place să iau note bune și să îi fac fericiți”, a declarat Andrei Șucu pentru site-urile de social media ale Rapidului.