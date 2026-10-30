Andrei Șucu, văzut live de pe Giulești la Rapid – Csikszereda! Ce nu s-a văzut la TV înainte ca Pancu să-l schimbe la pauză

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FANATIK l-a monitorizat pe Andrei Șucu, direct din Giulești, în primul meci ca titular la Rapid. Cum s-a descurcat fiul patronului în cele 45 de minute în care a fost folosit de Daniel Pancu.

Andrei Șucu, primit ca un star în Giulești

, din etapa a 14-a, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din dimineața jocului. La prima vedere, puștiul de 17 ani nu a fost acaparat de această veste. Încă de la încălzire a părut relaxat și concentrat pentru a se pregăti cât mai bine. Mai ales că atunci când crainicul l-a anunțat titular a fost primit cu entuziasm de galerie.

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Rolul său este clar încă de la început, e vizibil din așezarea lui Daniel Pancu. Trebuie să-l susțină pe Stojilkovic, joacă în spatele elvețianului și are misiunea de a pendula constant. Ceea ce și face. Rar are momente când merge pe teren, totul este o alergare ușoară.

Apare și prima nemulțumire în minutul 2, când nu primește mingea de la Grameni. Două minute mai târziu primește „balonul” și își trece în cont și prima acțiune. Încearcă să centreze, dar tentativa îi este blocată de adversar. Însă nu este descurajat să facă un artificiu în minutul 5, când deviază cu călcâiul o minge care scoate primul „Ohooo!” de la tribună.

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A fost ignorat în multe momente de coechipieri

În minutul 7, când jocul este oprit, vine grăbit către banca tehnică, ceea ce îi face pe oamenii din staff-ul lui Pancu să tresare. Avea nevoie doar de apă. S-a hidratat rapid și la revenirea pe teren a fost întâmpinat de Stojilkovic. Elvețianul este fratele său mai mare în această seară, îi arate constant unde să se poziționeze și îl „cicălește” cu fiecare ocazie.

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Nu e căutat cât ar vrea coechipierii, dovadă că încă îl consideră „crud” și nu au încredere totală în calitățile sale. În minutul 15, din dorința de a se realiza, nu poate prelua centrarea lui Bubanja. Își ia „revanșa” două minute mai târziu. E faultat dur și mobilizează tot stadionul: „A fost talpă!”, a urlat fiul lui Dan Șucu către staff-ul Rapidului. Încă se resimte după intrarea violentă. E lansat pe contraatac perfect, dar nu este capabil să-l găsească pe Stojilkovic în careu și dă mingea direct în out, către banca echipei din Miercurea Ciuc, fără a fi presat de vreun adversar.

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Însă gafa nu l-a doborât, s-a poziționat între linii și a continuat să se lupte, să se demarce constant. Chiar dacă de cele mai multe ori nu a primit mingea. De asemenea, trăiește fiecare acțiune din meci, când Stahl a scăpat singur cu Aioani și portarul Rapidului i-a blocat golul a răsuflat ușurat. Mai are o stângăcie în minutul 38, când i-a dublat o minge greșit lui Kamara.

Schimbarea lui Andrei Șucu, „telefonată” de Daniel Pancu cu 5 minute înainte de pauză

Două minute mai târziu, către jucătorii care s-au încălzit pe margine. Schimbarea este premeditată. Alesul este Claudiu Petrila. Este doar o chestiune de timp până când se va produce modificarea.

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La pauză, la jocul organizat de sponsori pentru fanii prezenți în Giulești, un suporter a mărturisit încrezător: „Vreau să bată Rapid cu 3-0 și să marcheze Șucu Jr.!”. E destul de posibil ca formația alb-vișinie să bată cu 3-0, dar este garantat imposibil ca Andrei Șucu să marcheze. A fost scos la pauză de Daniel Pancu. Schimbarea a fost anunțată oficial de crainic în startul actului secund.