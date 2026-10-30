Sport

Andrei Șucu, văzut live de pe Giulești la Rapid – Csikszereda! Ce nu s-a văzut la TV înainte ca Pancu să-l schimbe la pauză

Mihnea Ștefan
30.10.2026 | 21:44
Andrei Sucu vazut live de pe Giulesti la Rapid Csikszereda Ce nu sa vazut la TV inainte ca Pancu sal schimbe la pauza
SPECIAL FANATIK
Andrei Sucu Rapid - Csikszereda Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Andrei Sucu Rapid - Csikszereda Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Andrei Sucu Rapid - Csikszereda Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Andrei Sucu Rapid - Csikszereda Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Andrei Șucu, în Rapid - Csikszereda Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Andrei Șucu a rezistat doar 45 de minute pe teren în Rapid - Csikszereda. Cum s-a descurcat fiul patronului din Giulești în prima repriză a meciului cu gruparea din Miercurea Ciuc
ADVERTISEMENT

FANATIK l-a monitorizat pe Andrei Șucu, direct din Giulești, în primul meci ca titular la Rapid. Cum s-a descurcat fiul patronului în cele 45 de minute în care a fost folosit de Daniel Pancu.

Andrei Șucu, primit ca un star în Giulești

Andrei Șucu a fost trimis în primul „11” al meciului cu Csikszereda, din etapa a 14-a, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din dimineața jocului. La prima vedere, puștiul de 17 ani nu a fost acaparat de această veste. Încă de la încălzire a părut relaxat și concentrat pentru a se pregăti cât mai bine. Mai ales că atunci când crainicul l-a anunțat titular a fost primit cu entuziasm de galerie.

ADVERTISEMENT

Rolul său este clar încă de la început, e vizibil din așezarea lui Daniel Pancu. Trebuie să-l susțină pe Stojilkovic, joacă în spatele elvețianului și are misiunea de a pendula constant. Ceea ce și face. Rar are momente când merge pe teren, totul este o alergare ușoară.

Apare și prima nemulțumire în minutul 2, când nu primește mingea de la Grameni. Două minute mai târziu primește „balonul” și își trece în cont și prima acțiune. Încearcă să centreze, dar tentativa îi este blocată de adversar. Însă nu este descurajat să facă un artificiu în minutul 5, când deviază cu călcâiul o minge care scoate primul „Ohooo!” de la tribună.

ADVERTISEMENT
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24.ro
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa

A fost ignorat în multe momente de coechipieri

În minutul 7, când jocul este oprit, vine grăbit către banca tehnică, ceea ce îi face pe oamenii din staff-ul lui Pancu să tresare. Avea nevoie doar de apă. S-a hidratat rapid și la revenirea pe teren a fost întâmpinat de Stojilkovic. Elvețianul este fratele său mai mare în această seară, îi arate constant unde să se poziționeze și îl „cicălește” cu fiecare ocazie.

ADVERTISEMENT
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am...
Digisport.ro
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”

Nu e căutat cât ar vrea coechipierii, dovadă că încă îl consideră „crud” și nu au încredere totală în calitățile sale. În minutul 15, din dorința de a se realiza, nu poate prelua centrarea lui Bubanja. Își ia „revanșa” două minute mai târziu. E faultat dur și mobilizează tot stadionul: „A fost talpă!”, a urlat fiul lui Dan Șucu către staff-ul Rapidului. Încă se resimte după intrarea violentă. E lansat pe contraatac perfect, dar nu este capabil să-l găsească pe Stojilkovic în careu și dă mingea direct în out, către banca echipei din Miercurea Ciuc, fără a fi presat de vreun adversar.

ADVERTISEMENT

Însă gafa nu l-a doborât, s-a poziționat între linii și a continuat să se lupte, să se demarce constant. Chiar dacă de cele mai multe ori nu a primit mingea. De asemenea, trăiește fiecare acțiune din meci, când Stahl a scăpat singur cu Aioani și portarul Rapidului i-a blocat golul a răsuflat ușurat. Mai are o stângăcie în minutul 38, când i-a dublat o minge greșit lui Kamara.

Schimbarea lui Andrei Șucu, „telefonată” de Daniel Pancu cu 5 minute înainte de pauză

Două minute mai târziu, Daniel Pancu s-a îndreptat personal către jucătorii care s-au încălzit pe margine. Schimbarea este premeditată. Alesul este Claudiu Petrila. Este doar o chestiune de timp până când se va produce modificarea.

ADVERTISEMENT

La pauză, la jocul organizat de sponsori pentru fanii prezenți în Giulești, un suporter a mărturisit încrezător: „Vreau să bată Rapid cu 3-0 și să marcheze Șucu Jr.!”. E destul de posibil ca formația alb-vișinie să bată cu 3-0, dar este garantat imposibil ca Andrei Șucu să marcheze. A fost scos la pauză de Daniel Pancu. Schimbarea a fost anunțată oficial de crainic în startul actului secund.

Ionuț Chirilă, discurs manifest la conferința de presă după Steaua – CS Dinamo...
Fanatik
Ionuț Chirilă, discurs manifest la conferința de presă după Steaua – CS Dinamo 0-0: „Nu au ce căuta în meseria asta!” Ce a declarat Daniel Oprița
Formula 1, Marele Premiu al Mexicului. Charles Leclerc, cel mai rapid după primele...
Fanatik
Formula 1, Marele Premiu al Mexicului. Charles Leclerc, cel mai rapid după primele antrenamente
„Cu FCSB, nu am avut 5 fotbaliști de bază”. Care este media salarială...
Fanatik
„Cu FCSB, nu am avut 5 fotbaliști de bază”. Care este media salarială la Gloria Bistrița! Un singur agent FIFA a adus toți jucătorii
Tags:
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Gigi Becali l-a convins pe Nicolae Stanciu să semneze! 'I-a fost frică'
iamsport.ro
Gigi Becali l-a convins pe Nicolae Stanciu să semneze! 'I-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!