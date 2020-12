Andrei Ungureanu, dramă de nedescris. Cum au aflat părinții câștigătorului iUmor de boala sa

Andrei Ungureanu, ”Omul cu Tourette”, trăiește o dramă de nedescris încă de la vârsta de 6 ani când părinții și-au dat seama că este ceva în neregulă cu el. Câștigătorul celui de-al nouălea sezon iUmor a povestit cum au aflat cei dragi despre boala sa, dar și cum a reușit să accepte asta.

Tânărul de 28 de ani, originar din Miercurea Ciuc, a început să prezinte primele simptome de boală când era mic, odată cu un tic verbal pe care-l mai folosește și acum. Între timp, pe lângă „Hă-hă!” s-au alăturat și alte ticuri verbale cum ar fi „Focă” sau „Paf”, însă concurentul de la Antena 1 spune că s-a obișnuit.

Mișcările și sunetele necontrolate s-au activat după o experiență neplăcută din copilărie, Andrei Ungureanu fiind marcat de plecarea mamei sale în străinătate, dar și din cauza unei sperieturi din partea unui persoane apropiate lui.

Andrei Ungureanu, câștigătorul de la iUmor, dramă incredibilă

„Mi s-a declanșat și pentru că mama a plecat din țară, dar și după o sperietură pe care am tras-o din cauza unui prieten. Există un moment declanșator”, a povestit Andrei Ungureanu într-un interviu pentru adevarul.ro.

Primele semne ale bolii s-au instalat de la o vârstă foarte fragedă, părinții realizând într-un final că este ceva în neregulă cu el. Ticurile verbale și musculare i-au pus pe gânduri pe părinți, care l-au dus la mai multe investigații medicale pentru a afla ce se întâmplă.

Din păcate, au trecut mai bine de 12 ani până la punerea unui diagnostic corect, câștigătorul iUmor mărturisind că a aflat totul despre boala sa înainte de a afla de la un medic. Tânărul s-a documentat temeinic din tot felul de surse, aflând astfel despre boala de care suferă.

„Părinții au descoperit că am ceva. Am început să mă strâmb foarte des, să mișc din umeri, să fac gălăgie. Mie nu mi se părea ceva ieșit din comun. Nu m-a speria. Înainte de a merge la medic, eu deja știam că am Tourette. M-am documentat.

Prin 2010, am avut o criză de distonie acută (n.r. – dereglare funcțională a sistemului nervos vegetativ). Atunci am fost la spital în Italia, unde mi-au făcut rezonanță magnetică – pentru asta m-au anesteziat, pentru că eu nu puteam să stau nemișcat.

Și s-a confirmat oficial că am sindromul Tourette. După 12 ani!”, avea să mai povestească Omul cu Tourette, mai arată sursa menționată anterior.

În momentul de față tânărul încearcă să fie „normal” și chiar este autoironic legat de suferința sa. Andrei Ungureanu este foarte activ pe Tik-Tok, acolo unde postează filmulețe despre boala sa, precizând că la un moment dat chiar a lucrat într-un call center.

Câștigătorul premiului de 20.000 de euro de la iUmor este autodidact, părăsind băncile școlii în clasa a IX-a după ce și-a dat seama că nu este acceptat de profesori. Acesta a mai povestit că elevii se amuzau pe seama sa și chiar îl imitau, în prezent descurcându-se singur în tot ceea ce face.