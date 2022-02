Andrei Ungureanu, fostul câștigător de la iUmor, primele declarații despre iubita sa. “Mi-a spus să facem un live”

Andrei Ungureanu a devenit cunoscut după ce a câștigat finala iUmor din sezonul 9. Acesta mai este cunoscut și drept Omul cu Tourette.

Recent, tânărul s-a afișat în mediul online alături de o tânără domnișoară, iar acum a făcut primele dezvăluiri despre relația sa.

Andrei și Alina s-au cunoscut pe o rețea de socializare în timp ce tânăra făcea un live.

Andrei Ungureanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o tânără extrem de atrăgătoare. Băiatul a devenit cunoscut după ce , acesta având curajul de a se lua singur la ‘roast’ și de a vorbi despre boala pe care o are.

De curând, Andrei a început să se afișeze alături de o tânără domnișoară în vârstă de 25 de ani, iar primele declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește le-a făcut la XNS.

Tinerii s-au cunoscut pe Tik Tok în timp ce șatena făcea un live. Lucrurile au evoluat, iar acum se pare că sunt extrem de fericiți împreună.

“Pe TikTok ne-am cunoscut, pe un live. El a intrat pe live-ul meu. Nu îl cunoșteam, lumea a început să-mi comenteze că e Omul cu Tourette. Am văzut că este un om foarte inteligent și cumva m-a atras așa într-un fel. A fost o conexiune foarte puternică pe care eu am simțit-o”, a povestit Alina Crăciun

“Mi-a zis să facem un live. Am stat vreo două ore, mi-a pus întrebări, i-am pus și eu. Am întrebat și eu niște lucruri, dar simple. Am vorbit după pe Instagram”, a spus și Andrei Ungureanu.

, Andrei Ungureanu a povestit clipele grele pe care le-a trăit după ce a aflat că are boala Tourette.

“Eram criticat, judecat, lăsat deoparte. Toți îmi spuneau să nu mai fac așa. Ei nu înțelegeau că eu nu pot să controlez aceste ticuri verbale și musculare. Profesorii erau niște comuniști. Nu mă acceptau.

Credeau că o fac intenționat. Elevii râdeau pe tema asta. Mă imitau”, dezvăluia tânărul pentru