Andrei Ursu (WRS) și-a luat casă și mașină, în 2024. Ce superstiții are reprezentantul României la Eurovision pentru Anul Nou. Exclusiv

Andrei Ursu (WRS) speră ca 2025 să-i aducă multe succese atât pe plan personal, cât și pe cel profesional.

Tânărul a cucerit publicul prin apariția de la Eurovision, a continuat să lanseze piese care au prins la public și se aud la radio, iar în acest an a făcut parte din casting-ul unui reality show de succes! Pare că totul s-a legat la fix pentru Andrei Ursu (WRS), iar starea lui de bine este la cote înalte.

Andrei Ursu (WRS): “Lăsăm la o parte certuri, nebunii, toată lumea se împacă și e drăguț”

Acest lucru îl vom vedea în ultima zi din an, la Antena 1, la Revelionul cel neBUN. Duelul Starurilor, acolo unde va fi invitat permanent și va avea o interpretare surpriză pentru cei de acasă.

Despre planurile lui de sărbători și cum va arăta finalul de an, ne-a povestit în interviul exclusiv pentru FANATIK.

Andrei, zi-mi cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

Sărbătorile de iarnă ideale pentru mine sunt cu familia care și-a oprit motoarele. Familia mea este plecată peste tot prin lume și se întorc acasă, ne adunăm la Buzău, de unde sunt eu, desfacem cadouri și lumea este fericită.

Lăsăm la o parte certuri, nebunii, toată lumea se împacă și e drăguț.

Și pentru anul ăsta ți-ai făcut planurile deja pentru Revelion?

Da, o să fiu la Antena 1 și o să cânt în Republica Moldova, de Revelion. Mi-am pregătit albumul pentru 2025, în ianuarie, vin cu un album foarte frumos din muzică.

Ce face Andrei Ursu (WRS) în noaptea din 2024 spre 2025: “Purtăm chiloți roșii cu toții”

Intru foarte, foarte fericit în noul an pentru că am muncit foarte mult și în 2024 am început să culeg roadele, roade de o mare. Am devenit adult, mi-am luat permis, mi-am luat mașină, mi-am luat casă și se simte foarte bine când încep să meargă toate și pe plan personal, și pe profesional.

Ai anumite superstiții în noaptea de Revelion?

Am început de când am mers prin Spania anii trecuți, să iei pe rând 12 boabe de strugure până se bate de miezul nopții și am început să facem asta. Purtăm chiloți roșii cu toții și cam atât, nu am alte superstiții. Facem un fel de rezoluție pentru următorul an și încerc să cred cu toată energia în ea.

Andrei Ursu (WRS) speră că 2025 va fi un an bun: “După ce toată lumea a ciocnit, îmi place să mă trag într-un colț și să-mi zic în minte ce îmi doresc”

Chiar asta e următoarea întrebare. Ești genul de persoană care-și face o listă de obiective pentru următorul an?

Scrise nu, dar în momentul acela, după 12 noaptea, după ce toată lumea a ciocnit, îmi place să mă trag într-un colț și să-mi zic în minte ce îmi doresc, să le așez cumva. Nu sunt foarte spiritual, dar acolo chiar mi se pare că pot să manifest ceva și poate se întâmplă.

Să povestim despre Revelionul Antena 1. Povestește-mi despre gașca de la filmare.

De fiecare dată când ajung la studiourile Antena 1, unde se filmează diferite producții, când ajung la machiaj, la costume, întâlnesc și oamenii din spate, nu numai oamenii cu care filmăm și ne vedem pe micul ecran și mă simt ca acasă deja. Neața cu Răzvan și Dani, Antena Stars și toate emisiunile la care vin aici, deja cunosc oamenii și mă simt ca acasă și e foarte drăguț.

. E foarte simpatic și avem oameni aici alături de care am fost în diferite producții și avem glumele noastre. E foarte drăguț.

Andrei Ursu (WRS) cântă ”Noaptea ne fură iubiri” la Revelion, la Antena 1

Urmează să și cânți ceva în această seară, nu?

Da, urmează să cânt. O să cânt ”Noaptea ne fură iubiri”, o piesă care a fost mult timp pe radio anul ăsta și care e parte din succesul meu. Mă bucură foarte tare că mi s-a întâmplat asta. Și normal că o să cânt și ”Hola, mi bebe, llamame” piesa care a reprezentat România la Eurovision.

În încheiere un mesaj de final de an, pentru cei care citesc acest interviu.

Sper că vă prinde finalul ăsta de an cu planurile pe care le-ați făcut, la începutul anului rezolvate sau pe cale să se îndeplinească. Și pentru anul următor, după ce s-a întâmplat în sfârșitul anului acesta, mi-aș dori foarte mult să fim mai optimiști și să avem mai multă încredere în noi și să fim mai răbdători în ceea ce privește traseul nostru.

O să fiu puțin profund, dar sunt dovada că se poate și aici, chiar dacă nu ai nicio condiție favorabilă în jurul tău, până la urmă o să se întâmple, dacă muncești mult și dacă îți dorești. Și mi-aș dori să fim mai optimiști și să facem lucruri frumoase aici în țară.