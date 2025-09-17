Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv

Andrei Vlad, unul dintre portarii în care Gigi Becali a avut mare încredere, însă l-a dezamăgit în repetate rânduri prin gafele sale, și-a dat fosta echipă în judecată. Portarul ce evoluează în acest moment pentru Aktobe reclamă că nu și-a primit bonusul de sezonul trecut pentru participarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad se judecă cu FCSB! Câți bani spune fotbalistul că i-ar datora fostul său club

După ce a pierdut postul de titular în fața lui Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad s-a despărțit de campioana României după aproape 8 ani alături de „roș-albaștrii”. Portarul în vârstă de 26 de ani a fost lăsat să plece liber în iarna sezonului trecut, când FCSB a avut o performanță memorabilă în Europa League.

Pe parcursul echipei până pe tabloul principal, Andrei Vlad a fost folosit într-unul din cele două meciuri pe care campioana României le-a disputat împotriva lui Virtus, echipa din San Marino, ceea ce îl face eligibil la bonusurile europene pe care le avea în contract.

ADVERTISEMENT

Așadar, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, actualul portar al lui Aktobe și-a dat în judecată fostul club la comisiile Federației Române de Fotbal, reclamând neprimirea acestui bonus, iar suma pe care o solicită este de aproximativ 10.000 de euro.

Andrei Vlad este titularul celor de la Aktobe

Andrei Vlad și-a petrecut ultimii doi ani pe banca celor de la FCSB și s-a săturat să își mai aștepte rândul, care părea să nu mai vină niciodată. „Messi al portarilor” a ales provocarea de a semna în Kazahstan,

ADVERTISEMENT

În acest moment, Aktobe se află pe poziția a patra în campionatul kazah și se luptă pentru un loc de cupe europene, fiind la patru puncte distanță de locul al treilea, însă cu un meci mai mult disputat.

ADVERTISEMENT

Care au fost cele mai mari greșeli ce l-au scos pe Andrei Vlad din poarta lui FCSB

Prima gafă de proporții a lui Andrei Vlad datează tocmai din 2018, din play-off-ul de Europa League împotriva Austriei Viena. FCSB câștigase manșa tur cu 2-1, însă a fost eliminată de austrieci în retur. În urma unei execuții ce nu prindea cadrul porții, Andrei Vlad a încercat să fie erou și să respingă balonul, însă a făcut-o foarte slab, iar mingea a ajuns în fața porții sale, de unde Austria Viena a înscris.

, dar este extrem de dificil, este cel din partida cu CFR din play-off-ul sezonului 2021/2022, când mingea trimisă cu pământul de Andrei Burcă a trecut la câțiva centimetri de mâinile sale, deși era poziționat corect. Despre această gafă se poate spune că a costat-o pe FCSB un titlu, iar pe Andrei Vlad postul de titular la echipă.