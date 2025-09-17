Sport

Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv

FCSB a fost dată în judecată de fostul portar al echipei, Andrei Vlad! Află care este motivul și câți bani îi cere fotbalistul lui Gigi Becali
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
17.09.2025 | 16:01
Andrei Vlad a dat in judecata FCSB Cati bani ii cere lui Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Vlad a dat FCSB în judecată! Foto: Colaj FANATIK

Andrei Vlad, unul dintre portarii în care Gigi Becali a avut mare încredere, însă l-a dezamăgit în repetate rânduri prin gafele sale, și-a dat fosta echipă în judecată. Portarul ce evoluează în acest moment pentru Aktobe reclamă că nu și-a primit bonusul de sezonul trecut pentru participarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad se judecă cu FCSB! Câți bani spune fotbalistul că i-ar datora fostul său club

După ce a pierdut postul de titular în fața lui Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad s-a despărțit de campioana României după aproape 8 ani alături de „roș-albaștrii”. Portarul în vârstă de 26 de ani a fost lăsat să plece liber în iarna sezonului trecut, când FCSB a avut o performanță memorabilă în Europa League.

Pe parcursul echipei până pe tabloul principal, Andrei Vlad a fost folosit într-unul din cele două meciuri pe care campioana României le-a disputat împotriva lui Virtus, echipa din San Marino, ceea ce îl face eligibil la bonusurile europene pe care le avea în contract.

ADVERTISEMENT

Așadar, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, actualul portar al lui Aktobe și-a dat în judecată fostul club la comisiile Federației Române de Fotbal, reclamând neprimirea acestui bonus, iar suma pe care o solicită este de aproximativ 10.000 de euro.

Andrei Vlad este titularul celor de la Aktobe

Andrei Vlad și-a petrecut ultimii doi ani pe banca celor de la FCSB și s-a săturat să își mai aștepte rândul, care părea să nu mai vină niciodată. „Messi al portarilor” a ales provocarea de a semna în Kazahstan, acolo unde este văzut ca una dintre vedetele echipei la care joacă. 

ADVERTISEMENT
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează...
Digi24.ro
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator

În acest moment, Aktobe se află pe poziția a patra în campionatul kazah și se luptă pentru un loc de cupe europene, fiind la patru puncte distanță de locul al treilea, însă cu un meci mai mult disputat.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho

Care au fost cele mai mari greșeli ce l-au scos pe Andrei Vlad din poarta lui FCSB

Prima gafă de proporții a lui Andrei Vlad datează tocmai din 2018, din play-off-ul de Europa League împotriva Austriei Viena. FCSB câștigase manșa tur cu 2-1, însă a fost eliminată de austrieci în retur. În urma unei execuții ce nu prindea cadrul porții, Andrei Vlad a încercat să fie erou și să respingă balonul, însă a făcut-o foarte slab, iar mingea a ajuns în fața porții sale, de unde Austria Viena a înscris.

Un alt gol pe care fanii FCSB și-ar dori să-l uite, dar este extrem de dificil, este cel din partida cu CFR din play-off-ul sezonului 2021/2022, când mingea trimisă cu pământul de Andrei Burcă a trecut la câțiva centimetri de mâinile sale, deși era poziționat corect. Despre această gafă se poate spune că a costat-o pe FCSB un titlu, iar pe Andrei Vlad postul de titular la echipă.

ADVERTISEMENT
2,02 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul FC Botoșani - FCSB
Lovitură pentru Real Madrid! A venit verdictul medicilor pentru accidentarea suferită de vedeta...
Fanatik
Lovitură pentru Real Madrid! A venit verdictul medicilor pentru accidentarea suferită de vedeta de pe Bernabeu. Ghinion teribil pentru Xabi Alonso. Update
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele...
Fanatik
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele pentru oricine! M-am speriat”
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau...
Fanatik
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează,...
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!