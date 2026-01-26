Sport

Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan

Andrei Vlad, fostul portar al celor de la FCSB, a rămas din nou fără echipă după experiența de la Aktobe. Ce se întâmplă cu cel ce era cândva poreclit „Messi al portarilor”
Ciprian Păvăleanu
26.01.2026 | 20:12
Andrei Vlad a ramas liber de contract Messi al portarilor a ratat o sansa uriasa in Kazahstan
ULTIMA ORĂ
Andrei Vlad a rămas fără echipă după ce și-a reziliat contractul cu Aktobe. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

După ce presa din Kazahstan a anunțat încă din luna decembrie că Andrei Vlad nu va mai intra în planurile antrenorului lui Aktobe, decizia a devenit oficială. Fostul portar de la FCSB a semnat rezilierea cu formația kazahă și este în căutarea unui nou angajament.

Andrei Vlad și-a reziliat contractul cu Aktobe

Deși a jucat aproape toate meciurile ca titular în tricoul lui Aktobe, Andrei Vlad nu a fost păstrat în lotul kazahilor. Antrenorul a decis că nu se va mai baza pe portarul român începând cu noul sezon, iar cele două părți au reziliat contractul de comun acord.

ADVERTISEMENT

„Mulțumim, Andrei! Portarul român Andrei-Daniel Vlad, în vârstă de 26 de ani, a părăsit clubul de fotbal Aktobe în urma unui acord reciproc. La începutul sezonului de anul trecut, a completat lotul alb-roșiilor și a evoluat 28 de meciuri în toate competițiile. Dorim să-i mulțumim portarului pentru munca depusă și îi urăm tot binele în experiența sa viitoare”, au scris cei de la Aktobe pe rețelele de socializare.

Întâmplător, Andrei Vlad a rămas fără echipă la doar câteva ore de la anunțul lui Gigi Becali despre postul de portar de la FCSB, însă, cu siguranță, nu se pune problema de o revenire a sa la fosta echipă. După înfrângerea cu CFR Cluj, patronul roș-albaștrilor a decis ca pentru ultimele meciuri din sezonul regulat să folosească un portar tânăr, pentru a bifa regula U21.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

Andrei Vlad a ratat șansa de a juca lângă două mari vedete ale fotbalului mondial

În cazul în care ar mai fi rămas la echipă, Andrei Vlad ar fi putut să fie coleg cu doi fotbaliști uriași, ajunși la vârsta retragerii. De fapt, atât Nani, cât și Miralem Pjanic, își anunțaseră retragerea, însă Aktobe i-a convins să revină.

ADVERTISEMENT
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat...
Digisport.ro
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă

Dacă lusitanul a fost deja prezentat, revenirea în fotbal a mijlocașului bosniac nu s-a oficializat încă, însă, conform presei locale, ar fi doar o chestiune de timp până când Pjanic să fie prezentat la fosta echipă a lui Andrei Vlad.

Acum se joacă Al-Ittihad – Al-Okhdood, în etapa a 18-a din campionatul Arabiei...
Fanatik
Acum se joacă Al-Ittihad – Al-Okhdood, în etapa a 18-a din campionatul Arabiei Saudite. Echipa lui Marius Șumudică încasează gol repede. Video
MM Stoica, detalii de la ședința cu Gigi Becali de la Berceni: „Și-a...
Fanatik
MM Stoica, detalii de la ședința cu Gigi Becali de la Berceni: „Și-a atins scopul!”. Cine este jucătorul care a lipsit
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro...
Fanatik
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Incredibil! MM s-a luat după Becali și a încercat să scoată un jucător...
iamsport.ro
Incredibil! MM s-a luat după Becali și a încercat să scoată un jucător din echipă la FCSB - CFR: 'Am insistat să nu joace! A venit schimbat după vacanță'
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă!
gsp.ro
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă!
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații...
Antena3 CNN
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
”Cea mai frumoasă femeie din lume”, anunț pentru milioane de oameni: ”Sunt escroci”
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume”, anunț pentru milioane de oameni: ”Sunt escroci”
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să...
gsp.ro
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor...
Clever Media
INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor din 2020 încoace
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!