Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan

După ce presa din Kazahstan a anunțat încă din luna decembrie că Andrei Vlad nu va mai intra în planurile antrenorului lui Aktobe, decizia a devenit oficială. Fostul portar de la FCSB a semnat rezilierea cu formația kazahă și este în căutarea unui nou angajament.

Andrei Vlad și-a reziliat contractul cu Aktobe

Deși a jucat aproape toate meciurile ca titular în tricoul lui Aktobe, Andrei Vlad nu a fost păstrat în lotul kazahilor. Antrenorul a decis că nu se va mai baza pe portarul român începând cu noul sezon, iar cele două părți au reziliat contractul de comun acord.

„Mulțumim, Andrei! Portarul român Andrei-Daniel Vlad, în vârstă de 26 de ani, a părăsit clubul de fotbal Aktobe în urma unui acord reciproc. La începutul sezonului de anul trecut, a completat lotul alb-roșiilor și a evoluat 28 de meciuri în toate competițiile. Dorim să-i mulțumim portarului pentru munca depusă și îi urăm tot binele în experiența sa viitoare”, au scris cei de la Aktobe pe rețelele de socializare.

Întâmplător, Andrei Vlad a rămas fără echipă la doar câteva ore de la anunțul lui Gigi Becali despre postul de portar de la FCSB, însă, cu siguranță, nu se pune problema de o revenire a sa la fosta echipă. După înfrângerea cu CFR Cluj,

Andrei Vlad a ratat șansa de a juca lângă două mari vedete ale fotbalului mondial

În cazul în care ar mai fi rămas la echipă, Andrei Vlad ar fi putut să fie coleg cu doi fotbaliști uriași, ajunși la vârsta retragerii. De fapt, atât Nani, cât și Miralem Pjanic, își anunțaseră retragerea, însă Aktobe i-a convins să revină.

, însă, conform presei locale, ar fi doar o chestiune de timp până când Pjanic să fie prezentat la fosta echipă a lui Andrei Vlad.