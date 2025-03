Andrei Vlad, dezbrăcat până la piele în Kazahstan de fanii lui Aktobe. Ce a pățit fostul portar de la FCSB. Video

Andrei Vlad (25 de ani) Portarul român s-a impus la echipa la care evoluează și Bogdan Vătăjelu, iar după ultimul meci și-a arătat devotamentul față de suporteri.

Andrei Vlad, dezbrăcat de fanii lui Aktobe

În ianuarie 2025, Andrei Vlad s-a despărțit de FCSB după 7 ani și jumătate, perioadă în care a cucerit un titlu, o Cupă și o Supercupă a României. Goalkeeperul în vârstă de 25 de ani a semnat pe 2 ani cu Aktobe, acolo unde este titular de drept.

În etapa a doua, cazacii au câștigat pe teren propriu, scor 2-1, și au urcat pe locul 4, cu 4 puncte, la fel ca primele trei clasate. La finalul partidei, Vlad a fost atracția principală. El a fost chemat la gard de suporterii lui Aktobe, care l-au dezbrăcat la pielea goală.

Portarul român i-a dat tricoul său de joc unui puști care venise cu un banner dedicat goalkeeperului. „Andrei Vlad, îmi dai tricoul tău?”. Apoi, Vlad a mai făcut fericit un copil, căruia i-a dăruit bluza termică. – vezi

Portarul român e plătit regește în Kazahstan

Andrei Vlad a ajuns în Kazahstan, deși avea ocazia să continue în SuperLiga. dar a fost deturnat de banii mulți de la Aktobe. La echipa care a terminat sezonul trecut pe locul 3, Vlad a primit un bonus de instalare de 100.000 de euro și va încasa un salariu lunar de 10.000 de euro în cei doi ani de contract.

„Antrenorul a avut un cuvânt greu de spus în a lua această decizie. M-a ajutat să fac acest lucru. Aktobe este o echipă care mi-a atras foarte mult atenția și este o plăcere să fiu aici. A câștigat un trofeu anul trecut și în continuare se bate pentru câștigarea campionatului. Este un lucru foarte bun pentru mine.

Am anumite lucruri bune, dar sunt și aspecte la care mai am de lucrat. Un punct foarte bun este jocul de picior. Este o plăcere să joci meciuri cu presiune. Vin de la o echipă unde aproape toate meciurile erau jucate cu o presiune mare. Am găsit un grup frumos aici, niște băieți care vor să muncească, au foame de trofee. Am discutat cu Bogdan Vătăjelu înainte să vin aici”, a transmis Andrei Vlad.