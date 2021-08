Andrei Vlad, discurs ferm după revenirea în poarta FCSB-ului: „Pentru mine nu a fost o surpriză”

Deși intrase în dizgrația patronului Gigi Becali, care părea hotărât să-l cedeze Universității Craiova, de unde l-a adus cu patru ani în urmă, Andrei Vlad a reușit să depășească momentele dificile și a avut, în ciuda golului încasat, o prestație bună în , în fața celor de la Gaz Metan Mediaș.

„A fost o perioadă dificilă, dar am trecut repede peste ea, am intrat în poartă, mi-am făcut treaba și trebuie să o fac în continuare de la meci la meci”, a explicat tânărul goalkeeper al FCSB-ului, fără a se arăta, însă, deloc surprins că a fost titularizat pentru prima dată după .

Golul izbăvitor al partidei de pe Arena Națională a venit chiar de la „perla” Octavian Popescu, care a reușit, cu ajutorul căpitanului Florin Tănase, să păcălească întreaga apărare adversă și să-l învingă pe Vâlceanu, cu o execuție din afara careului. În următoarea etapă, pe roș-albaștri îi așteaptă, însă, derby-ul cu Rapid.

Andrei Vlad, deloc surprins de revenirea în poarta FCSB-ului

„Pentru mine nu a fost o surpriză că am intrat în poartă. M-am pregătit și am așteptat să intru din nou în poartă. Nu am plecat la Craiova, am rămas în București, m-am pregătit și am evoluat.

A fost o perioadă dificilă, dar am trecut repede peste ea, am intrat în poartă, mi-am făcut treaba și trebuie să o fac în continuare de la meci la meci. Sunt obișnuit cu criticile, asta este lumea, nu am ce să fac.

Trebuie să-mi văd de viața mea în continuare și timpul le va rezolva pe toate. Astea sunt episoade normale din viața unui fotbalist. Trebuie să trecem peste și să devenim mai puternici.

N-am dormit foarte bine în ultima perioadă, dar m-am odihnit. Am încercat să iau lucrurile bune și cam atât. Familia este alături de mine mereu, cu ei am trecut și o să trec mereu peste orice problemă.

În momentul de față sunt la FCSB și voi apăra aici până când voi pleca. Îmi doresc să câștig trofee. Dacă se va ivi un transfer afară, este de bun augur.

Normal că meciul următor este un derby, nu am jucat niciodată împotriva Rapidului de când sunt aici și sper să-l joc cu tribunele pline. Nu-mi permit să comentez declarațiile lor, este normal să ne șicaneze, dar noi încercăm să le răspundem pe teren”, a declarat Andrei Vlad la , imediat după meciul cu Gaz Metan.

Octavian Popescu: Am fost foarte stresat în ultima perioadă”

Chiar dacă se numără printre favoriții patronului Gigi Becali, care visează să încaseze în schimbul său (n.r. 50 de milioane de euro), Octavian Popescu nu a trecut deloc ușor peste rezultatele negative din ultima perioadă. Odată cu golul înscris în poarta medieșinilor, speră, însă, că își va recăpăta forma de altădată.

„Sunt foarte fericit că am reușit să-mi ajut echipa, cu toate că am intrat în minutul 70. Am fost foarte stresat în ultima perioadă, poate și pentru că așteptările de la mine sunt mari, dar mă bucur că am marcat.

Am prins mai multă încredere de când am fost stresat că nu-mi mergea jocul. Vreau să văd cât mai mulți suporteri de-ai noștri în derby-ul cu Rapid, să fie o atmosferă frumoasă și să câștigăm”, a mărturisit tânărul mijlocaș al vicecampioanei.