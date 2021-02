Andrei Vlad e văzut titular în poarta naționalei României: ”El e viitorul”

Portarul formației FCSB, Andrei Vlad, e văzut ca principalul favorit la postul titular în echipa națională a României, deoarece este constant în evoluții și joacă meci de meci la club.

Vlad este titularul de drept la reprezentativa U21 și poate urca spre selecționata mare acolo unde va lucra din nou cu Mirel Rădoi.

Goal-keeperul de la FCSB poate beneficia de o conjunctură favorabilă după retragerile lui Ciprian Tătărușanu, Silviu Lung și Costel Pantilimon, dar și de faptul că Ionuț Radu nu prinde poarta celor de la Inter.

În condițiile date, fostul portar al formației CFR Cluj, Răzvan Stanca, îl vede pe Andrei Vlad ca fiind principalul favorit la postul de titular în naționala României, deși el se va ”lupta” pentru un loc în primul ”11”, cu Cristi Bălgrădean, David Lazar și Florin Niță.

”În momentul de faţă, singurul care ar putea face faţă, chiar dacă lumea va spune că mă hazardez, e Andrei Vlad. Pentru că are constanţă, joacă meci de meci. Am înţeles că şi Florin Niţă joacă, dar, pentru mine, viitorul portar al naţionalei e Andrei Vlad. Acum depinde ce tactică abordează cei de la naţională”, a declarat Stanca la Look Sport.

Deși îi dă credit portarului de la FCSB, Răzvan Stanca consideră la meciul cu Germania ar trebui să joace un goal-keeper mai experimentat: ”În momentul de faţă, cred că Vlad ar putea face faţă la meciurile cu echipele mai slab cotate, iar cu Germania un portar cu experienţă. Momentan, singurii ar fi Bălgrădean sau Niţă”.

O altă mare dilemă pentru selecționerul Mirel Rădoi o reprezintă cei doi jucători de la Parma, Dennis Man și Valentin Mihăilă, care reprezintă soluții viabile la naționaă, dar care au primit până acum foarte puține minute în Serie A.

În ciuda faptului că ”tricolorii” vor întâlni multipla campioana mondială Germania și formația Islandei, care ne-a scos din drumul spre turneul final al Campionatului European, Florin Prunea este de părere că grupa este una ușoară și România ar trebui să se califice la turneul final din Qatar.

Echipa națională a României va debuta în 25 martie în preliminariile CM 2022 cu o partidă pe teren propriu cu Macedonia de Nord. Programul complet al ”tricolorilor” este următorul:

