Andrei Vlad pleacă gratis, în iarnă, de la FCSB, dar e refuzat și de echipele din subsolul SuperLigii: „A rămas corijent în multe meciuri”

Viitorul lui Andrei Vlad este incert. Portarul nu își mai găsește locul la FCSB de sezoane bune. Acesta a fost înlocuit de Ștefan Târnovanu după nenumăratele greșeli pe care le-a comis și ar putea schimba echipa în următoarea pauză competițională, doar în cazul în care va găsi una care să aibă nevoie de serviciile sale.

Andrei Vlad, refuzat de o echipă din subsolul clasamentului

Considerat cândva unul dintre cei mai promițători portari români și supranumit ”Messi al portarilor” de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, Andrei Vlad a devenit rezervă la campioana României. Acesta cu greu mai prinde câte un meci în Cupa României.

ADVERTISEMENT

Se pare că portarul nu mai are viitor la . Contractul său cu campioana României expiră și e greu de crezut că Gigi Becali își va dori să îi prelungească înțelegerea, întrucât salariul său nu este unul deloc mic.

Valeriu Iftime: „Nu mi se pare că ar fi un portar foarte bun”

Deși ar pleca de la campioana României, echipele din Superliga României nu se înghesuie deloc cu ofertele. Andrei Vlad este renumit pentru gafele colosale pe care le-a comis în tricoul roș-albaștrilor. Valeriu Iftime chiar a negat o posibilă mutare.

ADVERTISEMENT

„(N.r. Ați dorit să îl aduceți pe Andrei Vlad?) Nu. Nu am vrut. Avem portari. Nu văd nevoia. Caut un vârf de atac. Nu mi se pare că ar fi un portar foarte bun. Are niște greșeli colosale. Noi acum 3-4 ani, pe vremea când eram în playoff, am câștigat cu FCSB doar pentru că Andrei Vlad și-a băgat singur mingea în poartă.

De atunci nu îl mai iubesc. Sunt mulți care l-au notat prost. El a rămas corigent în multe meciuri. El a luat 4 când avea nevoie de o notă de trecere. Asta este marea lui greșeală care îl urmărește”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad, eterna rezervă a lui Ștefan Târnovanu

În ultimele 3 sezoane, Andrei Vlad a jucat doar 5 meciuri în total în Superliga României. Ștefan Târnovanu a profitat la maximum de erorile colegului său, a intrat în poartă și de atunci nu a mai fost înlocuit.

Cota de piață a lui Andrei Vlad este de doar 300 de mii de euro. În 2021, el era evaluat la 1 milion de euro. Portarul are însă un meci la echipa națională, tot în 2021, în înfrângerea din amicalul cu Georgia, de pe stadionul Ilie Oană.

ADVERTISEMENT