Andrei Vlad revine pe teren! Negocieri avansate pentru fostul portar al FCSB

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad (27 de ani) a eșuat în Polonia, acolo unde s-a aflat în lotul celor de la Arka Gdynia, formație ce a retrogradat în divizia secundă. El nu a prins niciun minut între buturile polonezilor și a fost lăsat liber de contract. În prezent, el se află în discuții cu o vicecampioană a Europei.

Ce vicecampioană a Europei este interesată de serviciile lui Andrei Vlad

În curând, Andrei Vlad împlinește un an de când nu a mai apărat într-un meci oficial. În octombrie 2025, pe vremea când juca la Aktobe, el De atunci, el nu a mai apărat nici măcar o secundă pentru kazahi și nici pentru ultima sa echipă din Polonia.

ADVERTISEMENT

În prezent, fostul portar al lui FCSB nu are echipă, însă conform celor de la el se află în discuții avansate cu AEK Larnaca, vicecampioana Ciprului, la care recent a fost transferat și Atanas Trică, fostul atacant al lui U Cluj,

Andrei Vlad și-a pierdut postul de titular la FCSB din cauza gafelor repetate

Înainte ca Ștefan Târnovanu să devină cunoscut, Andrei Vlad era cel care apăra poarta lui FCSB. El a greșit decisiv în mai multe ocazii, printre care într-un play-off de Europa League contra lui Rapid Viena, dar și într-un meci de play-off cu CFR Cluj, foarte important pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Exasperat de gafele repetate, Gigi Becali l-a scos definitiv din poartă, deși la un moment dat îl numea „Messi al portarilor” și îi fixa o clauză de 30.000.000 de euro. După două sezoane și jumătate în care a fost rezerva lui Târnovanu, el a plecat în Kazahstan la Aktobe.