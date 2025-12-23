Sport

Andrei Vlad schimbă din nou echipa! Fostul portar de la FCSB nu a reușit nici în Kazahstan

„Messi al portarilor” rămâne fără echipă! Andrei Vlad nu mai are viitor în Kazahstan. Aktobe a adus deja înlocuitor pentru fostul goalkeeper de la FCSB.
Alex Bodnariu
23.12.2025 | 10:20
Andrei Vlad pleacă de la Aktobe! Lovitură pentru fostul portar de la FCSB
Andrei Vlad, fostul portar de la FCSB, este pe cale să schimbe din nou echipa. Presa din Kazahstan anunță că goalkeeperul nu mai intră în planurile antrenorului și își va căuta un nou angajament în perioada de transferuri.

Andrei Vlad pleacă de la Aktobe! Lovitură pentru fostul portar de la FCSB

Portarul român a ajuns la Aktobe iarna trecută. El a fost adus de la FCSB și a avut o figură bună în primele sale apariții pentru echipa din campionatul kazah. Totuși, conducerea clubului a transferat un nou goalkeeper, iar Andrei Vlad este nevoit acum să își caute o nouă echipă.

Anunțul a fost făcut de presa din Kazahstan. Aktobe l-a transferat pe Aleksandr Zarutskiy, în vârstă de 32 de ani, de la Kairat Almaty, iar automat Andrei Vlad fie va accepta rolul de a doua opțiune, fie va pleca de la echipă la finalul anului.

Andrei Vlad nu pleacă singur de la Aktobe! Contractul lui Bogdan Vătăjelu expiră

Salariul lui Andrei Vlad la Aktobe este de aproximativ 15.000 de euro. Înțelegerea expiră la finalul acestui an și sunt șanse mici ca portarul român să își prelungească contractul. Situația sa este similară cu cea a lui Bogdan Vătăjelu, celălalt român care joacă în campionatul kazah. Și fundașul va pleca, cel mai probabil, în această iarnă de la Aktobe.

Andrei Vlad era văzut în urmă cu câțiva ani drept unul dintre cei mai promițători portari români. A impresionat în primul său sezon jucat la FCSB, iar Gigi Becali i-a pus porecla „Messi al portarilor”. Totuși, goalkeeperul a avut o cădere greu de explicat.

Portarul a comis câteva gafe incredibile, care i-au costat pe roș-albaștri, și până la urmă a pierdut locul de titular la FCSB în fața lui Ștefan Târnovanu, goalkeeperul care și astăzi apără poarta formației bucureștene. Andrei Vlad este cotat de site-urile de specialitate la 400.000 de euro.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
