Andrei Vlad îngroapă securea războiului cu suporterii Universității Craiova: „Sunt mai agitați, dar au parte de respectul meu”. Video

În ciuda disputei iscate în timpul meciului de pe Oblemenco, Andrei Vlad nu are deloc resentimente față de suporterii Universității Craiova. Ba chiar îi laudă pentru atașamentul arătat echipei și regretă că nu au putut umple tribunele arenei. La ora actuală, accesul este permis în limita a 30% din capacitate și doar persoanelor care dețin certificatul verde.

„Sunt mai agitați, dar au parte de respectul meu”, a explicat portarul celor de la FCSB, chestionat cu privire la gestul prin care a ales să sărbătorească victoria. Scos din minți de scandările fanilor, acesta s-a „răzbunat” punându-și mâinile la urechi, imediat după .

Cu acest succes, vicecampioana s-a apropiat la doar cinci puncte de liderul CFR Cluj – care are, însă, un meci mai puțin – și a reușit să pună un ecart considerabil, de nouă lungimi, față de olteni, aflați acum pe poziția a patra.

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad pune capăt disputei cu suporterii Universității Craiova

„Da, aşa sunt ei (n.r. suporterii olteni), mai agitaţi, pot spune, dar au parte de respectul meu. Avem nevoie de public, de fani, avem nevoie de suporteri la stadion pentru că fotbalul este mai frumos cu public în tribune.

Pe suporterii noștri îi așteptăm, sperăm să fie alături de noi, să vină în număr cât mai mare, să ne încurajeze şi să reuşim să câştigăm următorul meci”, a declarat Andrei Vlad în interviul publicat, imediat după meci, pe canalul oficial de Youtube al FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

„Războiul” cu suporterii Universității Craiova datează încă din 2017, când goalkeeperul a rupt contractul cu „juveții” și s-a alăturat actualei sale echipe. O decizie care putea să-l coste scump, dacă Gigi Becali nu reușea să ajungă la un acord cu omologul Mihai Rotaru pentru perfectarea transferului în schimbul a 400.000 de euro.

Calvarul la care a fost supus Vlad: „Fugea de toată lumea, a început să plângă”

Silviu Bogdan – nimeni altul decât omul care l-a descoperit pe Andrei Vlad și i-a ghidat primii pași în fotbalul mare – a dezvăluit recent . În asemenea se poate ajunge chiar și la 24 de etape de suspendare.

ADVERTISEMENT

„Eu fiind coproprietar la Andrei Vlad, interesul meu era ca el să nu plece de la Craiova, dar și-a denunțat contractul. Am alergat câteva luni după el. Până la urmă, l-am găsit. Am stat de vorbă, am intrat la ei în casă.

Fugea de toată lumea pentru că el se hotărâse deja să facă pasul la FCSB. M-am dus la el acasă, a început să plângă și mi-a dat un tricou. Am ținut foarte mult la el, am avut o relație și cu familia.

ADVERTISEMENT

Rolul meu nu e doar jucătorul, ci și familia lui. Eu mă duc la ei acasă, mâncăm împreună. Un părinte nu poate avea încredere dacă nu ai grijă de copil. Îți trebuie sacrificiu să pleci de acasă, familia să te înțeleagă.

Andrei Vlad mi-a dat un tricou, îl am în biroul meu. Acolo sunt toți jucătorii de la școala mea de fotbal care au jucat în Liga 1, marea majoritate la Universitatea Craiova, pe un perete jucători de clasă mondială și pe un perete alți jucători din fotbalul românesc”, a explicat Silviu Bogdan.