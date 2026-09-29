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Andrei Vochin, 3 întrebări-cheie pentru Cornel Dinu după ce „Mister” l-a făcut praf pe Ilie Dumitrescu. Cuvântul magic: Kosice! Exclusiv

Andrei Vochin, acid la adresa lui Cornel Dinu, după ce „Mister” l-a desființat pe Ilie Dumitrescu! Ce i-a fost reamintit fostului selecționer: „De ce ne-au dat ăia 5?”
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.09.2026 | 15:28
Andrei Vochin 3 intrebaricheie pentru Cornel Dinu dupa ce Mister la facut praf pe Ilie Dumitrescu Cuvantul magic Kosice Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Vochin, 3 întrebări-cheie pentru Cornel Dinu după ce „Mister” l-a făcut praf pe Ilie Dumitrescu. Foto: colaj Fanatik
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Andrei Vochin a adus aminte de un episod extrem de dureros pentru naționala României, cu Cornel Dinu (78 de ani) în prim-plan. Este vorba despre meciul de tristă amintire de pe data de 2 iunie 1993, disputat la Kosice, Cehoslovacia – România 5-2, disputat în campania de calificare la Campionatul Mondial din 1994, cu „Mister” selecționer.

Andrei Vochin, replică dură la adresa lui Cornel Dinu după criticile sale față de Ilie Dumitrescu

Consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF a ținut să îi amintească lui Dinu de faptul că el a comis câteva greșeli mari în contextul acelei partide. Această reacție a lui Vochin s-a produs în condițiile în care Cornel Dinu l-a criticat dur pe Ilie Dumitrescu (57 de ani), colaborator al Federației, pentru faptul că le ia apărarea lui Gică Hagi și Răzvan Burleanu chiar și după ultimele rezultate înregistrate de echipa națională.

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„Apropo de asta, dar la Kosice de ce nu i-am dominat 11 contra 9? De ce nu i-am dominat, de ce nu am avut asta în noi, 11 contra 9, și ne-au dat ăia 5? Întreb, da. De ce am jucat cu Sabău fundaș dreapta? Aaa, a venit nea Puiu (n.r. Anghel Iordănescu), a văzut ce are la dispoziție și s-a pliat pe ce are la dispoziție”, a spus Andrei Vochin în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Ce a spus Cornel Dinu despre Ilie Dumitrescu

În exclusivitate pentru FANATIK, fostul mare fotbalist și antrenor a pus la zid abordarea lui Ilie Dumitrescu de a le lua apărarea lui Gică Hagi și celor din Federație indiferent de ce se întâmplă la echipa națională: „Eu cred că cel mai slab jucător este concepția de a crea echipa națională și de a o pune în dinamică la ora actuală, în partide care, practic, sunt importante.

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Pentru că am văzut un servilism groaznic pe declarații al unor așa-ziși specialiști din fotbal, din păcate, foști internaționali cu state de servicii, care ne spuneau că în seria asta vom lua opt, nouă, 10 puncte… Sunt mai mulți care au servilismul ăsta și lipsa asta de coloană vertebrală, de realism și de decență în ceea ce înseamnă interpretarea actului fotbalistic. Sunt mulți din punctul ăsta de vedere și care fac un mare deserviciu fotbalului”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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