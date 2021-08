Andrei Vochin a analizat debutul lui Edi Iordănescu la FCSB: “Singura schimbare, neschimbarea la pauză”

E pauză pe Arena Națională, e 1-0 pentru Sepsi și, în ciuda marii schimbări de la FCSB, parcă lucrurile nu au avut răgazul să se modifice prea mult. La marginea terenului apare arbitrul de rezervă cu a lui tabelă. În spatele său nu apare niciun tricou roș-albsatru, ci unul verde. Ei, da, asta devine o știre de presă. Cei care fac prima modificare dintre reprize sunt covăsnenii. Și e singuraaaaaaaa!!!!

Toată săptămâna Edi Iordănescu a avut o grijă primordială: să convingă pe toată lumea că el va fi noul șef tehnic al roș-albaștrilor. Că nimeni nu-i va mai sufla în ciorbă. Că a apus vremea când patronul să dicteze prin telefon absolut totul, de la primul ”11” la schimbările de jucători. Între momentul negocierii și prima vizită la baza de la Berceni, între semnarea documentului și primele antrenamente conduse, Edi a ținut să puncteze clar, fie pe site-ul clubului, fie , că el e garantul marii transformări din curtea FCSB-ului.

De aceea puteam să jur că, indiferent de ce se va întâmpla pe teren, că vorbim despre iresponsabilitatea lui Olaru (a stat în zid ca la coadă la lapte), că discutăm despre senectutea lui Vinicius (lent și tremurând cu mingea la picior, ridiculizat de oricine l-a prins în duel unu la unu) sau de lipsa de disciplină tactică a vârfului de atac Tănase, ajuns să-l incomodeze pe Ovidiu Popescu în fața propriului careu (fază ce a generat lovitura liberă din care oaspeții au deschis scorul), antrenorul campion al României nu va face absolut nicio schimbare la pauză. Cred că și dacă se accidenta cineva grav era pus să mai joace vreo 5 minute în partea a doua cu piciorul în mână (sau dinții în buzunar, că tot se poartă), doar pentru a arăta lumii că la FCSB s-a schimbat ceva radical.

Cu decizia am înțeles. Acum mai rămâne cu fotbalul

Acceptarea lui Edi de a prelua gruparea din Berceni a surprins și a impulsionat în egală măsură toată lumea bună. Gloriile-editoriale ale fotbalului de pe la noi au salutat în unaninimite mișcarea și, îndrăznesc să spun, i-au ținut pumnii lui Iorădnescu junior, indiferent dacă în alte circumstanțe l-au mai tăvălit prin critici.

Doar era, într-un fel, ceea ce au cerut chiar ei în nenumăratele apariții televizate: ideea de normalitate. Teoria aceea care spune că cel care trebuie să decidă totul ”la verde” este numai și numai antrenorul. Și din acest motiv, principala grijă a noului tehnician al roș-albaștrilor a părut aceea de a arăta tuturor că el e, într-adevăr, șeful.

Căci cum să interpretăm altfel contradicția din declarația sa de dinainte de meci (”am o bancă de rezerve foarte puternică”) și faptul că prima schimbare a venit abia în minutul 71 și doar din cauza accidentării lui Coman? Sau că deși regulamentul permite 5 schimbări, el nu a făcut decât 3?

Egalul care defavorizează pe Sepsi

Ca joc am remarcat ritmul. Plus dorința multor titulari de a arăta că, până acum, sau startul de campionat în care irosiseră nu mai puțin de 7 puncte în primele 5 etape se datorau doar permanentului viol psihic la care fuseseră supuși de propriul patron-stăpân. Chestia cu milităria n-a apărut încă, de vreme ce pe teren am revăzut aceeași mișcare browniană și aceeași încercare a fiecărui jucător de a face mai totul individual. Fără disciplină și fără viziune. De fapt, fără acea liniște în joc care guvernează echipele bune.

Rezultatul s-a văzut în cifre. Scorul de 1-1 este unul favorabil FCSB-ului în raport cu ce s-a petrecut pe teren. Și nu menționez numai penaltyul ratat de Mitrea, în minutul 67, ci mă refer la raportul ocaziilor de gol, favorabil celor de la Sepsi.

7-6 pentru Sepsi a fost raportul ocaziilor de gol

Patru zile de antrenament fără vrăjile Samanthei nu pot schimba mai nimic în fotbal. Puțin la atitudine, puțin la dorință, puțin la încredere. În rest, tarele trecutului nu se pot modifica într-o unitate atât de mică de timp. Echipa de azi joacă, deocamdată, ce (n-)au antrenat alții. Iar cifrele confirmă și aici acest lucru, dacă vom compara media de până acum, la câteva capitole, cu cifrele calde, furnizate azi-noapte de Instat.

Ocazii: 6 (medie acest sezon) / 6 (contra Sepsi)

Șuturi la poartă: 16 / 11

Șuturi pe poartă: 4,4 / 5

Acțiuni reușite: 79% / 78%

Posesie: 61% / 60%

Index Instat: 236 / 235

Când discuția aceasta o fac cei care privesc fotbal de aproape jumătate de secol, cei care l-au jucat sau l-au chibițat, rezultatele de mai sus intră în zona normalului. Problema apare doar în momentul când un crezător în miracole s-ar fi așteptat la altceva. FCSB are unul, cel mai important, postat în fotoliul său aurit și care, pe deasupra, s-a lepădat de bună-voie de telecomandă. E posibil că omul să sufere acum de două ori, și pentru rezultat, și pentru că, momentan, a lăsat mobilul la Luțu și l-a alungat din cameră. Dacă mai adăugăm că, orice s-ar spune, nu i-a căzut bine când a văzut că la pauză Iordănescu, în mod voit, n-a operat nicio schimbare, pericolul devine iminent. Semn că la FCSB timpul n-are răbdare. Și, la nervi, nu-i apărat nici măcar de clauze. Spor la muncă, Edi!