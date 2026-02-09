Andrei Vochin a analizat Dinamo – Craiova din punct de vedere al băncilor tehnice. „Două culturi diferite”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo și U Craiova, două dintre cele mai în formă și constante echipe din acest sezon de SuperLiga, se duelează luni, 9 februarie, în etapa a 26-a. Va fi un duel în urma căruia se poate schimba liderul. Analistul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, a analizat acest duel așteptat de întreaga suflare fotbalistică din țară.

Cum vede Andrei Vochin derby-ul dintre Dinamo și Craiova. Care echipă este mai valoroasă

Un singur punct stă în acest moment între echipa din Bănie și gruparea din Capitală. Oltenii au 49 de puncte, iar „câinii” 48. Trupa din Ștefan cel Mare este la egalitate în clasament cu Rapid. Numai golaverajul superior face ca elevii lui Costel Gâlcă să stea mai bine.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a analizat meciul din mai multe puncte de vedere. În primă fază, analistul emisiunii a ținut să remarce faptul că, luni, se vor duela două echipe care au stiluri de joc și asemănătoare, dar și diferite.

Apoi, un alt aspect de la care trebuie plecat în orice analiză, este acela că oltenii au un lot superior echipei din „Groapă”. Faptul că , punctează Vochin.

„Va fi un material didactic pentru cei care vor să se uite la fotbal și din alte aspecte. Chiar va fi foarte interesant de văzut cum vor juca una împotriva celeilalte, fiind două echipe, cu stiluri de joc și asemănătoare, dar și diferite. Au caracteristici diferite. E clar că în meciul acesta nu trebuie să uităm faptul că Universitatea Craiova vine cu un lot mai valoros decât cel al lui Dinamo.

De la asta trebuie plecat. Faptul că Dinamo este foarte aproape de Universitatea Craiova este un mare merit al lui Kopic și al celor din club, pentru că și cei din club sunt foarte importanți pentru atmosfera pe care o țin în jurul echipei (…) Din acest punct de vedere, vom avea un derby, Craiova – Dinamo, foarte interesant. Un derby în care fiecare jumătate de punct contează pentru economia acestui cel mai echilibrat campionat de play-off /play-off de când s-a inventat sistemul ăsta de competițional”, remarcă Vochin.

Dinamo vs U Craiova, un derby între două culturi fotbalistice

Derby-ul rundei a 26-a va pune față în față și doi antrenori care vin din zone diferite ale fotbalului european. E vorba de croatul Zeljko Kopic și portughezul Filipe Coelho. Andrei Vochin remarcă originea tehnicienilor și spune că aceștia și-au pus serios amprenta pe evoluțiile celor două formații.

„Va fi un derby dintre două culturi de antrenori, adică cultura sârbo-croată, pe de-o parte, și cultura portugheză de cealaltă parte. Națiunile astea au dat în decursul istoriei foarte mulți antrenori de mare valoare. Portughezii în special în ultimii 30 de ani, să spunem așa. Se simte mâna lor în ceea ce se întâmplă în jocul celor două echipe și de asta e un meci de urmărit”, remarcă oficialul FRF.

Analistul de la FANATIK SUPERLIGA nu exclude ca, la finalul acestui sezon, între Universitatea Craiova și Dinamo să se ducă lupta pentru titlu. Tocmai de aceea, duelul din prezent este unul de referință: ”S-ar putea să la sfârșitul acestui sezon să asistăm la o luptă pentru campionat între Craiova și Dinamo și de asta spuneam că orice jumătate de punct dintre ele două va conta”.

Care este punctul slab al Craiovei în perspectiva meciului cu Dinamo de pe Arena Națională

Pe Arena Națională se vor confrunta, luni, Dinamo, o echipă cu al doilea clasament în privința meciurilor jucate pe teren propriu, respectiv U Craiova, o echipă care cam scârțâie în deplasare. Recent, .

Andrei Vochin remarcă acest aspect și consideră că U Craiova, care este cea mai bună echipă atunci când joacă pe „Ion Oblemenco, trebuie să arate și departe de casă că e o echipă redutabilă.

De cealaltă parte, Dinamo va avea parte de aportul fanilor. Echipa alb-roșie nu a mai stat atât de aproape de locul 1 de pe vremea când în Ștefan cel Mare era antrenor Cosmin Contra.

„Pe urmă mai e un aspect foarte important de care Craiova trebuie să țină cont. Craiova a fost în campionatul ăsta o echipă foarte bună, dar mai ales acasă. Craiova este pe locul 1 în clasamentul jocurilor pe teren propriu, are 30 de puncte. Și ceea ce s-a întâmplat la Ovidiu sau în alte locuri în acest campionat, începând cu prima etapă de la Arad, când au condus cu 3-0 și nu au putut să câștige meciul respectiv (…), arată asta.

Craiova pare să fie dependentă de arena Ion Oblemenco, acolo unde a scos 30 de puncte în sezonul ăsta. E cea mai bună echipă pe teren propriu în SuperLiga și trebuie să demonstreze mai mult în meciurile din deplasare. Și apoi va mai fi și suportul tribunei. Eu mă aștept să fie peste 30.000 de oameni la meciul acesta, chiar dacă este luni seară, pentru că niciuna dintre formațiile acestea, dar cu precădere Dinamo, nu s-a mai întâlnit cu această situație de a fi în fruntea clasamentului.

Dinamo cred că nu s-a mai întâlnit cu situația asta de pe vremea când era antrenată de Cosmin Contra. Atunci erau tot așa, la locurile 2-3 acolo. Iar Universitatea Craiova cu poziția de lider, pe termen lung, de pe vremea când acolo antrena nea Sorin (Cârțu)”, a spus Vochin.