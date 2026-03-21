Andrei Vochin a analizat meciul băncilor tehnice în CFR – Rapid 1-0. „Mișcare de mare antrenor. E unul dintre cei mai buni ai noii generații”. Exclusiv

CFR Cluj a obținut vineri prima victorie din play-off-ul actual al Superligii, 1-0 pe teren propriu contra Rapidului. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a analizat succesul obținut de gruparea din Gruia, dar și duelul dintre antrenorii celor două formații, Daniel Pancu (48 de ani) și Costel Gâlcă (54 de ani).

Andrei Vochin a analizat meciul băncilor tehnice în CFR – Rapid 1-0

CFR a avut mai multe faze periculoase în duelul contra Rapidului, dar reușita decisivă a sosit în ultimul sfert de oră, din partea lui Meriton Korenica, care a împins balonul în poartă după ce Aioani a respins o minge trimisă în careul mic de Lorenzo Biliboc. Andrei Vochin a analizat partida din Gruia. „Foarte bun mi s-a părut CFR-ul. Scorul nu e corect, trebuia să fie 4-1 pentru CFR la cum s-a jucat. Trebuie să vedem cum e contextul. În familia Gâlcă s-a petrecut o tragedie în această săptămână și era aproape imposibil să nu se reflecte asupra meciului.

Dincolo, Pancu a făcut o mișcare de mare antrenor. Știind că forța Rapidului este tranziția pozitivă, cred că este singura echipă dintre cele mari din campionat care nu s-a dus cu pressing peste ei. De când a venit Pancone, CFR a fost echipa care îmi dădea impresia șmecherului din cartier care se duce și din prima îi dă un pumn în gură ăluia care are o treabă cu el, ca să știe cine lovește primul. Pe statistică, CFR-ul are foarte multe goluri marcate în primul sfert de oră de când a venit Pancu.

Ceea ce m-a surprins pe mine și, probabil, și pe Rapid, a fost că CFR-ul nu s-a dus în primul sfert de oră peste Rapid. I-a așteptat, ‘Ia să vedem cum construiți voi’. Rapidul la construcție, atac pozițional, nu excelează. Cred că acesta a fost primul moment. Al doilea moment important este modul cum s-a gestionat perioada de la ultimul meci. CFR-ul a avut două zile mai puțin pentru a pregăti acest meci decât Rapidul.

Nu știu ce s-ar fi întâmplat în condiții normale, dar, cu două zile în plus, Rapidul ar fi trebuit să arate o prospețime fizică, astfel încât, măcar după minutul 60, să fie o singură echipă pe teren. Nu mai vorbesc de faptul că valoarea lotului Rapidului este, cel puțin la primul 11 cum a fost aseară, cu 70% mai mare decât valoarea lotului CFR-ului. Cu banca pe care o are Rapidul, ar fi trebuit să vedem acest forcing de final, pe care nu l-am văzut”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA. .

Andrei Vochin a numit capitolul la care Daniel Pancu l-a „învins” pe Costel Gâlcă

Antrenorul Rapidului, . Andrei Vochin e de părere că fotbaliștii Rapidului nu au arătat pe gazon faptul că sunt alături de tehnician. „Revin la ceea ce s-a întâmplat în familia Rapid în săptămâna asta și nu pot să decuplez acest meci de tragedia întâmplată. În astfel de momente, dacă există o conexiune extraordinară, de suflet, între staff și echipă, asta trebuie să se vadă.

Mie nu mi s-a părut că s-a văzut, jucătorii Rapidului n-au făcut ceva excepțional în acest meci. Chiar dacă Gâlcă e un antrenor corect, are felul lui corect de a antrena echipa, nu știu dacă poate să creeze astfel de conexiuni, pe care Pancu sunt sigur că le creează, pentru că am și lucrat cu el la echipa națională. Rezultatele de la CFR Cluj nu sunt întâmplătoare. Din acest punct de vedere, Pancu a câștigat acest derby. Am din ce în ce mai multe elemente să spun că e unul dintre cei mai buni antrenori ai noii generații”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

