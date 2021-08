Andrei Vochin a analizat trendul schimbărilor de la FCSB: “Mister Becali, nu renunţa”

Institutul de Istoria și Statistica fotbalului (IFFHS), Soccerway, Transfermarkt, Flashscore trebuie să termine o dată cu dezinformarea. Toate aceste instituții respectabile, care au devenit repere în toți acești ultimi ani, trebuie să se replieze, să se documenteze și să reliefeze adevărul-adevărat: antrenorul principal la FCSB este Gigi Becali. Nu Dinu Todoran, nu Mihai Pintilii, acum, așa cum nu Vintilă, nu Bogdan Andone și nici Toni Petrea n-au fost în trecut.

Andrei Vochin a analizat trendul schimbărilor de la FCSB: “Gigi Becali e cel mai longeviv antrenor în funcție din Liga 1”

”Am aproape 64 de ani. Până mor, eu voi conduce tot. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vorbesc mereu. Și la 90 de ani, tot eu comand. Eu fac schimbările”. Exasperat de toată această încercare de a masca realitatea, Gigi Becali a avut o nouă intervenție aseară, la ”Realitatea TV”, în care și-a reiterat poziția. Iar televiziunile de sport continuă să ceară declarații înainte și după meciurile FCSB-ului de la Dinu Todoran. E ca și cum l-ai sfida pe Șumudică la CFR și l-ai chema la microfon pe Mărgărit. Sau, mai înainte, ca și cum l-ai ignora pe Edi Iordănescu și l-ai pune să vorbească pe ”Cartof”. Sau l-ai da la o parte pe Dan Petrescu și l-ai scoate în față pe ”Pisică”. Hai să fim serioși!

În tot acest context, Gigi Becali schimbă niște clasamente. Socotind că de prin 2015, de când a revenit în viața publică, el a devenit sută la sută ”principalul” FCSB, situația se prezintă în felul următor:

Gigi Becali e cel mai longeviv antrenor în funcție din Liga 1. Nu Poenaru de la Clinceni, nu Croitoru de la Botoșani. OK, niciunul nu are licența Pro, dar asta nu mai e o știre de presă.

Clasamentul longevității în Liga 1

Gigi Becali (6 ani și o lună) Ilie Poenaru (3 ani și 7 luni) Marius Croitoru (2 ani și 2 luni) Laszlo Balint (2 ani și o lună)

Gigi Becali e cel mai în vârstă ”principal” din Liga 1. Nu italianul Bonetti, nu Gică Hagi, nici Emil Săndoi.

Clasamentul seniorilor în Liga 1

Gigi Becali (63 ani) Dario Bonetti (59 ani) Gică Hagi (56 ani) Emil Săndoi (56 ani)

Gigi Becali nu a luat niciun titlu în 6 ani desi a avut pe mână, de fiecare data, cel mai valoros lot din Liga 1. Aici omul care face totul la FCSB nu prea are cu ce se lăuda. Motiv pentru care nu poate intra în clubul select al antrenorilor care sunt azi în Liga 1 și care au în palmares măcar un campionat câștigat, precum Hagi, Reghecampf sau Șumudică. Deocamdată!

Așadar, de aseară a fost în primul rând duelul unora dintre cei mai longevivi ”principali”din Liga 1. Ca în majoritatea partidelor, Gigi Becali a avut pe mână un lot și o echipă mult mai bine cotate decât Gyussi Balint. Normal ar fi trebuit să câștige. Dar n-a făcut-o nici acum. Ce ghinion!

14, 1 milioane de euro a fost valoarea primului ”11” aliniat aseară de Becali, conform transfermarkt. De peste trei ori mai mult decât trupa lui Balint, cotată la numai 4,325 milioane de euro

Pe teren lucrurile, la început, n-au reflectat diferențele înregistrate de transfermarkt. Trupa lui Gigi Becali nu a știut cum să interpreteze presingul avansat dictat de Gyussi Balint, n-a avut la îndemână niciuna dintre soluțiile de contrapresing predate la orice școală primară de antrenorat (pas, dribbling sau minge lungă) și, astfel, n-a izbutit să iasă din propria jumătate. Golul marcat de Ubbink (min.20) n-a fost altceva decât o rezultantă a agresivității lui Antal, care a recuperat în jumătatea adversă și și-a lăsat colegii într-un doi contra doi pe zonă centrală. Iar faptul că FCSB n-a izbutit măcar o data să amenințe poarta lui Iacob, o consecință.

”Marii antrenori se văd la pauză și la schimbări”, spunea de mult Alex Fergusson. În ordinea asta. Nu avea săracul Sir Alex cum să anticipeze trendul fotbalistic, care îi va schimba ordinea termenilor în frază. La FCSB antrenorul se vede la schimbări și la pauză, deoarece primele survin des încă din prima parte. Așa s-a întâmplat și aseară la Arad. În minutul 34, . Viva pandemia, să-i dea Dumnezeu sănătate, că a băgat 5 schimbări în fotbal! Ce jucărie frumoasă pentru unii! Cordea, Olaru și V. Crețu au intrat în locul lui Oaidă, Cristea și Dumiter.

4,850 milioane de euro au intrat de pe bancă în minutul 34 la FCSB

Bine, Gigi Becali nu excelează la acest capitol, dar are meritul de a fi perseverent. Nu se poate ca pînă la urmă să nu-i iasă. În sezoanele trecute și-a dinamitat echipa de nenumărate ori. Nici în actualul nu stă tocmai bine. Intervențiile lui în primele partide din acest an competitional nu au adus nimic în plus echipei și au ajutat la eliminarea din Conference League. Iată tabelul pentru edificare:

Meciul / Scor înainte de prima schimbare / Scor după prima schimbare

Botoșani – FCSB 0-0 / 0-0

FCSB – Karagandy 1-0 / 0-0

FCSB – U Craiova 3-0 /1-1

Karagandy – FCSB 0-1 / 1-1

Încă o tranșă de 5 milioane la pauză

Până la pauză, FCSB a început să mai miște și a avut chiar prima ocazie prin Haruț, după un corner (min.37). Trebuia însă mai mult. Și a mai intrat o tranșă de 5 milioane, prin apariția lui Florinel Coman. Normal, raportul de forțe s-a schimbat. Coman (49), Tănase (50), Moruțan (53) au creat imediat ocazii. Doar că omologul Balint a reacționat și el. Roger și Vorobiovas, în locul epuizaților Antal și Passaglia, au reechilibrat jocul. Ba, mai mult, UTA a reînceput să apară la poarta lui Straton. E adevărat, mai mult la faze fixe, dar firesc, cât timp FCSB a pus pe prăjitură mult zahăr, frișcă, miere, uitând de blat, adică de oamenii înalți din defensivă. După toate schimbările, la corner au rămas să sară doar Al. Crețu și Haruț. Toți ceilalți având dimenisuni de tiki-taka.

”Cu bani fac toți proștii”, spune o vorbă din bătrâni. Eu nu cred că asta se aplică lui Gigi Becali. Da, omul a echilibrat jocul când diferența de cote a fotbaliștilor de pe teren a crescut de la 3 la 4 ori. Dar golul l-a marcat Ianis Stoica, trimis inspirat de Becali pe teren. Semn că, dacă ești perseverent și încerci meci de meci ceva până la urmă îți iese. Gigi Becali a triumfat și a izbutit la a cincea încercare în acest sezon să câștige în sfârșit un punct în plus. Chiar dacă asta a venit la pachet cu greșeala lui Iacob. Dacă nici asta nu se numește consecvență în aplicarea unei strategii atunci nu mai înțeleg nimic altceva decât răutatea unora care nu doresc să vadă beneficiile. De-aia zic, nu renunța Mister Becali! Asta e calea. Fotbalul s-a modernizat tot timpul pentru că din timp în timp a avut nevoie de vizionari pe care, la început, îi înjura lumea: Herrerra, Michels, Sacchi, Cruyff, Guardiola. Pe ultimul sigur îl știi!