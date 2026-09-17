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Andrei Vochin a avut o reacție vehementă după ultimele discursuri ale lui Gigi Becali despre jucătorii transferați la FCSB. Oficialul FRF a criticat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA modul în care fotbaliștii sunt evaluați la formația roș-albastră și a dat două exemple pentru a-și susține argumentul. Vochin consideră că există o , deși unii dintre ei au demonstrat anterior că au valoare.

Andrei Vochin, reacție dură la discursul lui Gigi Becali

Andrei Vochin a pornit de la , fotbalist care a evoluat pentru Kairat Almaty în UEFA Champions League și care a reușit inclusiv să înscrie împotriva lui Inter. Analistul a considerat că un asemenea parcurs nu poate fi ignorat doar pentru că jucătorul nu a avut evoluțiile așteptate după venirea la FCSB. Vochin a criticat concluziile trase după doar câteva meciuri și a susținut că aceeași situație poate fi întâlnită și în cazul altor fotbaliști care nu au reușit să se impună la formația lui Gigi Becali.

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„Acest Arad, joacă meci de meci în grupele Champions League la Kairat Almaty. Nu doar că joacă, dar îi dă gol lui Inter în meci direct. Și deodată vine la FCSB și gata, nu mai e bun, că – știu eu că nu mai joacă nimic -. Băi, oameni buni, ăsta a jucat în Champions League, nu în tururile preliminare, nu cu Auda și altele și tu vii și explici după fiecare meci că Arad e prost, că ăla nu știe, că ăla nu se pricepe“, a declarat răspicat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Toți care vin la FCSB sunt proști și când pleacă sunt buni”

Analistul a mers mai departe și a făcut o afirmație care sintetizează nemulțumirea sa față de modul în care sunt judecați fotbaliștii la FCSB. Vochin consideră că există situații în care un jucător este considerat slab în perioada petrecută la formația lui Becali, pentru ca ulterior să fie apreciat atunci când evoluează pentru o altă echipă.

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„Mie îmi apar, așa, că toți care vin la FCSB sunt proști și când pleacă de la FCSB sunt buni. Ți se pare, de exemplu, că Boutoutau e un jucător atât de prost? Pentru că mie nu mi se pare. Ia-l pe Boutoutau, du-l la Sepsi și când joacă împotriva FCSB-ului zici – WOW, uite ce fotbalist are Sepsi -“, a continuat analistul FANATIK.

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În opinia lui Andrei Vochin, problema este și legată de rapiditatea cu care sunt trase concluziile în jurul FCSB. Presiunea rezultatelor și așteptările foarte mari duc, potrivit acestuia, la evaluări făcute prea repede în cazul jucătorilor nou-veniți: „Este o nervozitate totală acolo, se pripesc și iau concluzii de ăstea, rapide“, a mai adăugat Andrei Vochin.