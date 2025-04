Andrei Vochin a făcut calculele cu banii primiți de FCSB din cupele europene: „Cât luăm noi din 3 miliarde de euro”

Fostul component al naționalei de tineret a României, , alternând meciurile în care a fost titular cu cele în care a intrat ca rezervă. Cotat de transfermarkt la 400.000 de euro, Marco face parte dintr-un lot a cărui valoare de piață este de aproximativ 13 milioane de euro. Cam cât au în România echipe precum Dinamo sau Sepsi Sfântu Gheorghe.

Sferturile Conference, obiectiv realist pentru echipele noastre

De regulă, valoarea loturilor se corelează cu fondul salarial. Față de România, probabil că slovenii plătesc cu 10% mai mult, de vreme ce Marco încasează lunar, fără alte bonusuri, salarii normale pentru echipele noastre cu pretenții la calificarea în cupele europene.

Cu acești bani și cu un management tehnic și administrativ corect, Celje a ajuns în această fază a celei de-a treia competiție europeană, încasând, până acum, aproximativ 6 milioane de euro, fără a lua în calcul bonusul obținut din market pool și banii obținuți din vânzările de bilete. Cu totul, probabil că slovenii au băgat în buzunar peste 8 milioane de euro până acum. Iar asta în condițiile în care, în grupa principală, au câștigat numai 7 puncte.

FCSB s-a îndestulat după un sezon bun

UEFA a pus pe masă în acest sezon de cupe europene 3.287 milioane de euro. Cea mai mare sumă merge, evident, în Liga Campionilor (2.437), dar mai rămâne ceva important și pentru competițiile pe care ar trebui să le bifeze, an de an, și echipele românești. În Europa League au fost puse la bătaie 565 milioane de euro, iar în Conference 285.

Vestea bună e că, în sfârșit, după ceva timp, o echipă românească s-a racordat la conducta financiară a meritocrației fotbalistice. Prin parcursul ei din acest sezon, , ceea ce reprezintă mai mult decât cheltuie echipa într-un an. Cu alte cuvinte, prezența în Europa League a creat nu doar mândrie sportivă, ci și profit generos în acest sezon.

Tot play-off-ul are valoare de cel puțin grupele Conference

Ceea ce FCSB a reușit anul acesta ar putea fi replicat și de celelalte echipe românești care-și câștigă dreptul de a evolua în Europa. Și, dacă ne raportăm la valoarea de piață a loturilor din acest moment, chiar ar trebui!

Valoarea de piață a primelor 5 echipe românești

Cu aceste date la îndemână și cu specificația că, exceptând U Cluj, toate celelalte au bugete de peste 10 milioane de euro, prezența în grupele principale ale (măcar) Conference League devine obligatorie. Și asta tot cifrele o spun.

Dacă ne uităm pe tabloul sferturilor de finală de azi din a treia competiție europeană observăm că 5 din cele 8 echipe calificate au loturi de jucători comparabile valoric cu cele 5 echipe din acest moment din play-off și care au dreptul de a juca în Europa

Valoarea de piață a sfertfinalistelor Conference League

În Conference League, doar prezența pe tabloul principal garantează circa 4 milioane de euro. Iar acolo, anul acesta, au ajuns echipe precum The New Saints (2,5 milioane de euro valoare de piață), Larne (2,8) Vikingur (4,05), Shamrock Rovers (4,28) sau Petrocub Hîncești (6).

În România, cea mai slab cotată echipă din acest moment în SuperLiga, Unirea Slobozia, are o valoare de 6,89 milioane de eruro. Practic, echipele care au atins tabloul principal al Conference League anul acesta și au pus mâna pe vreo 4 milioane de euro au valoare de piață de nivelul unor echipe din prima jumătate a Ligii 2 de la noi. The New Saints e cam cât Concordia Chiajna, iar Vikingur face cam cât Voluntariul.

Acesta este raționamentul pentru care, oricine va merge în cupele europene dintre echipele din play-off trebuie să prindă măcar grupa principală Conference League. Altfel, va fi încă un sezon în care nu suntem în stare să luăm și noi ceva de pe masa plină de bunătăți întinsă de UEFA.