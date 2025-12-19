Andrei Vochin a făcut comparația Kopic – Gâlcă. „Mereu a dus echipa mai sus decât valoarea reală”

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a făcut o comparație între cei doi tehnicieni, pe care i-a lăudat pentru munca pe care o depun la echipele lor.

Comparație între Costel Gâlcă și Zeljko Kopic

Oficialul FRF spune că există o diferență între și Zeljko Kopic, în favoarea croatului, care a reușit să facă rezultate mai bune la Dinamo în comparație cu lotul avut la dispoziție. Acesta e de părere că pentru ca Rapid să se bată la titlu atunci are nevoie de întăriri serioase.

„Și eu simțeam ca în toată discuția cu Baroan să nu apară Gâlcă, ci directorul sportiv. El trebuia să intermedieze între dorința administrației, care ar trebui să fie acea de valorificarea, și dorința antrenorului, care spune că nu se pregătește cum trebuie. Directorul sportiv ar fi trebuit să iasă în față și să prezinte situația. Oricum singurul lucru e că nu poți să folosești jucătorul, atâta tot. Rapid cred că este pe primul loc mai degrabă pentru că echipele cu un lot mai bun au făcut o grămadă de greșeli. Meritul lui Gâlcă este că e un antrenor corect”, a spus Andrei Vochin.

Diferența dintre Costel Gâlcă și Zeljko Kopic

Vochin spune că Gâlcă a fost mereu un tehnician care a produs rezultate la nivelul lotului pe care l-a avut, inclusiv în stagiunea când a făcut tripla cu FCSB.

„Adică ce lot are la dispoziție cam pe poziția aia se află. M-am uitat la toată cariera. Nu mi s-a părut că vreodată a fost undeva unde să ducă echipa sau mai jos. Și când a luat tripla avea de departe lotul cel mai bun din România. Și așa a avut emoții cu o nou promovată, Târgu Mureș. De aceea, dacă Rapid vrea să câștige campionatul trebuie să mai aducă niște jucători. S-a demonstrat că Gâlcă antrenează de nivelul lotului.

Nu face ceea ce face Kopic, de exemplu. Kopic nu antrenează de nivelul lotului. Lotul lui Dinamo, în momentul ăsta, este undeva de locul 6. Și așa a fost de când a venit Kopic. A fost lot de locul 16, a dus echipa pe locul 10. Asta îmi arată că Zeljko Kopic poate să facă mai mult cu materialul pe care îl are. Dacă Rapid vrea campionatul trebuie să mărească valoarea lotului”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Laude pentru Dinamo din partea lui Andrei Vochin

Andrei Vochin nu s-a ferit de cuvinte în momentul în care a vorbit , echipă care a urcat pe locul 2 și care este acum la doar un punct distanță de liderul Rapid.

„Pare o construcție foarte sănătoasă, un club unde fiecare știe ce are de făcut, nu se bagă unul peste altul. Ar fi o performanță uluitoare să ajungă să câștige campionatul, ar fi ceva uluitor. Dar Dinamo ne-a obișnuit încă de când a fost în Liga 2 să facă pașii corecți pentru nivelul următor. Chiar dacă ratează campionatul eu cred că trebuie aplaudați, sprijiniți în continuare de suporteri. Nu ar trebui să fie pericolul că dacă ratează campionatul să fie o stare de isterie.

Ce-mi place mult la Dinamo e că e o echipă cu intensitate. Am observat că echipele care ajung în play-off sunt cele care pot alerga bine pe tot parcursul meciului, cu intensitate. La Dinamo sunt jucători care aleargă mult în regim de sprint. Dacă faci asta poți câștiga și duelurile, iar dacă ne uităm la cifre vedem că Dinamo face asta. Asta a făcut diferența la meciul dintre Rapid și Oțelul, de exemplu. Comparați mijlocașii de la Rapid și de la Oțelul. Care au câștigat duelurile”, a mai spus Andrei Vochin.