Andrei Vochin a găsit cauza dezastrului de la FCSB: „Duelurile defensive – semnalul roșu care nu trebuie ignorat”

Cu numai 56,2%, Mai întrebăm de ce nu câștigă meciuri?

Andrei Vochin analizează startul de sezon dezastruos al FCSB: „Duelurile defensive – semnalul roșu care nu trebuie ignorat”

Cum se poate explica o asemenea cădere a unei echipe care a dominat autoritar timp de doi ani, care are aceeași componență a lotului și a staff-ului, dar care nu mai obține aceleași rezultate. Analiza cifrelor poate indica drumul către problemă.

Potrivit WyScout, FCSB se află pe locul 15 din 16 în SuperLigă în ceea ce privește procentajul de dueluri defensive câștigate – doar puțin peste 56%. Este o statistică relevantă, care explică, în bună măsură, vulnerabilitatea manifestată de echipă în faza de apărare.

17 goluri în 11 meciuri a încasat FCSB în acest start de sezon

Ce este, de fapt, duelul defensiv?

Duelul defensiv nu este doar o ciocnire fizică între jucători. Este un test de poziționare, reacție, voință și organizare. Este momentul în care un fotbalist, aflat în defensivă, trebuie să blocheze, să recupereze sau măcar să întârzie un adversar care vrea să avanseze.

Este, în esență, bătălia care decide cine controlează mingea și spațiul. Iar dacă pierzi constant aceste confruntări, cedezi controlul jocului – indiferent câtă posesie sau talent ai în compartimentul ofensiv.

FCSB, o echipă care cedează prea ușor teren

Faptul că FCSB pierde frecvent aceste dueluri spune ceva important: adversarii găsesc mai ușor spații între linii, mijlocul terenului este mai ușor de traversat, iar apărarea devine expusă.

În plus, atunci când duelurile sunt pierdute în mod constant, echipa pierde inițiativa, încrederea și capacitatea de a-și impune ritmul. Într-un astfel de context, chiar și

O tendință comună cu alte echipe mari

Este interesant de remarcat că și CFR Cluj, o altă formație cu pretenții la titlu, se află, cu 56,1%, chiar la coada acestui clasament. Este un indiciu că problema nu este singulară, ci parte a unei tendințe: o scădere vizibilă a intensității defensive la echipele care anul trecut s-au duelat la campionat în Superligă.

Diferența dintre o echipă care vrea un trofeu și una care îl câștigă stă, adesea, în astfel de detalii. Fotbalul modern cere agresivitate, pressing susținut, recuperare rapidă. Iar fără acestea, diferența o face… adversarul.

Modelele europene arată drumul

Nu trebuie să reinventăm roata. Marile echipe ale Europei – de la la Liverpool la PSG – acordă o importanță uriașă duelurilor defensive. Când nu le mai câștigă, vezi cazurile Manchester City sau Real Madrid, fac pauză de trofee. Cei care bifează obiectivele sunt cei ce au fundași care domină fizic, mijlocași care recuperează agresiv și atacanți care încep presingul din prima linie.

Este un model clar: fotbalul modern se construiește de la apărare. Nu în sensul clasic, pasiv, ci prin capacitatea de a câștiga fiecare metru de teren, de a câștiga fiecare duel. Acesta este fundamentul pe care se poate construi orice fază ofensivă solidă.

CONCLUZIE: fără dueluri câștigate, nu există titlu

FCSB are în continuare un lot valoros, cel mai bun din campionat, conform transfermarkt. Dar valoarea individuală nu este suficientă dacă echipa, ca întreg, pierde bătăliile esențiale din teren.

Fotbalul de azi nu se mai câștigă doar cu spectacol și execuții. Se câștigă cu efort colectiv, cu intensitate, cu capacitatea de a spune „nu treci pe aici” în fiecare duel. Până când acest aspect nu va fi remediat, FCSB va rămâne vulnerabilă. Și pe plan intern, dar, mai ales, în cupele europene!