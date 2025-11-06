Sport

Andrei Vochin a identificat doi fotbaliști de top în lotul lui Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Slava Ukraina 2.0. Varianta fără echivoc”

Andrei Vochin a descifrat în FANATIK jocul Universității Craiova în victoria cu Rapid Viena, 1-0, și a avut doi remarcați: Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko
Andrei Vochin
07.11.2025 | 00:55
Andrei Vochin a identificat doi fotbalisti de top in lotul lui Radoi dupa Rapid Viena Universitatea Craiova 01 Slava Ukraina 20 Varianta fara echivoc
opiniile fanatik
Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko, remarcații lui Andrei Vochin după Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1 Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gluma lui Mihai Rotaru după meciul de de debut European de la Sarajevo a părut atunci doar o formulă cu haz amar: „Slava Ukraina”. Oltenii scăpaseră la limită, 1-2, după un meci în care diferența putea fi de patru sau cinci goluri. Portarul Isenko ținuse echipa în viață, iar Romanchuk, din poziția aceea ingrată de fundaș care trebuie să repare și ce nu se vede la televizor, marcase exact când era mai nevoie.

Craiova respira, dar respira greu. Iar gluma a fost preluată rapid, răstălmăcită, ironizată. Mirel Rădoi s-a simțit atins, poate și pentru că venise într-un moment în care echipa părea mai mult un proiect în construcție decât un produs final.

ADVERTISEMENT

Timpul a trecut. Și timpul, în fotbal, are prostul sau frumosul obicei de a întoarce glumele pe dos.

Romanchuk, din nou acolo unde doare

Aseară, la Viena, Romanchuk n-a fost doar fundașul central disciplinat. A fost și jucătorul care a dat golul victoriei, într-un moment în care meciul se aprinsese și se putea rupe în orice direcție. Plecare din defensive, combinație la mijlocul terenului, sprint continuat până în careu și reluare fulgerătoare cu capul la excelenta centrare a lui Mora. Gol de fundaș european al anului 2025 și care va pune un steag roșu în multe departamente de scouting ale cluburilor mai bogate.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

E ciudat cum fotbalul îi păstrează locul celui care muncește pe tăcute. Romanchuk nu gesticulează, nu ridică vocea, nu cere reflectoare. Dar e mereu acolo. La fel ca la Sarajevo. La fel ca acum.

ADVERTISEMENT
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore!
Digisport.ro
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"

Isenko, tânărul care nu clipește

Și din nou Isenko. Minutul 62. O fază în care stadionul a amuțit o clipă, apoi a respirat altfel. Portarul Craiovei nu doar că are reflexe, dar are și ceva mai rar: calmul acela rece, european, al portarilor care joacă parcă în alt ritm decât restul lumii. N-a fost o intervenție spectaculoasă, în sensul acrobatic al cuvântului. A fost o intervenție care spune: „Nu azi. Nu cu mine”.

Și în fotbal, uneori, asta face diferența între viață și eliminare.

8-1 pentru Craiova a fost raportul șuturilor pe poartă!!!

Jocul modern al Universității Craiova

A fost însă mai mult decât un rezultat. Craiova a jucat modern, cu liniile sus, cu presiune calculată, cu circulația mingii în zone înalte. A construit, a legat, a dominat. Cinci mari ocazii, pe lângă gol. Nu fluieră și nu se minte: aceasta nu a fost o victorie întâmplătoare. A fost o victorie lucrată, probabil cea mai matură din mandatul Rădoi la nivel european.

Ce impresionează este felul în care echipa respiră în bloc. Trecerea de la posesie la recuperare e scurtă, densă, agresivă. Fundașii centrali joacă la 45 de metri, mijlocașii nu mai cedează teren gratuit, iar atacanții leagă jocul, țin mingea în interiorul echipei, nu se pierd în driblinguri inutile. Craiova are, în sfârșit, un stil.

Ce urmează după victoria cu Rapid Viena?

Ar fi culmea ca acum să se supere cineva. De data asta, dacă ar rosti Rădoi „Slava Ukraina”, Rotaru probabil ar zâmbi. Pentru că, la Craiova, există o tradiție paradoxală: la victorii, tot timpul trebuie să se supere cineva. Iar la înfrângeri, toți sunt prea obosiți ca să mai spună ceva.

Dar poate că, măcar o dată, toți pot să rămână pe aceeași parte a mesei. Căci se joacă fotbal bun. Și asta este, până la urmă, tot ce contează.

Marcatorul Romanchuk, cu ochii în lacrimi după Rapid Viena – Craiova 0-1: „Am...
Fanatik
Marcatorul Romanchuk, cu ochii în lacrimi după Rapid Viena – Craiova 0-1: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng”
Conference League, rezultate etapa 3. Blănuță a marcat în Dinamo Kiev – Zrinjski...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 3. Blănuță a marcat în Dinamo Kiev – Zrinjski 6-0
Europa League, rezultate etapa 4. PAOK-ul lui Răzvan Lucescu s-a distrat cu echipa...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 4. PAOK-ul lui Răzvan Lucescu s-a distrat cu echipa ce a învins-o categoric pe FCSB. Cum s-au descurcat viitoarele adversare ale campioanei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase...
adevarul.ro
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!